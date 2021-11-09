https://tr.sputniknews.com/20211109/newcastle-unitedin-yeni-teknik-direktoru-howe-oldu-1050623382.html

Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Howe oldu

Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Howe oldu

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle United'ta Bruce'dan boşalan teknik... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T14:51+0300

2021-11-09T14:51+0300

2021-11-09T14:55+0300

spor

newcastle united

suudi arabistan

teknik direktör

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Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Howe ile 2024 yazına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Howe, son olarak Ağustos 2020'ye kadar Bournemouth takımını çalıştırmış o tarihten sonra ise başka takım çalıştırmamıştı.Newcastle United'ta teknik direktör Steve Bruce ile 20 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun Newcastle United’ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamıştı.Newcastle United, 11. hafta sonrasında 5 puanla 20 takımlı İngiltere Premier Ligi'nde 19. sırada bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211020/newcastleda-degisim-basladi-teknik-direktor-steve-bruce-ile-yollar-ayirdi-1050008070.html

suudi arabistan

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newcastle united, suudi arabistan, teknik direktör