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https://tr.sputniknews.com/20211109/nijerde-okulda-yangin-25-olu-1050606400.html
Nijer'de okulda yangın: 25 ölü
Nijer'de okulda yangın: 25 ölü
Nijer'in güneyindeki Maradi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaşamını yitirdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T02:23+0300
2021-11-09T02:23+0300
2021-11-09T02:23+0300
dünya
afrika
nijer
yangın
okul
öğrenci
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Maradi Bölge Valisi Chaibou Aboubacar, okul öncesi eğitim gören 5-6 yaşlarındaki 25 çocuğun yangında hayatını kaybettiğini belirtti.Aboubacar, 5'i ağır 14 öğrencinin de yaralandığını ve 9 Kasım'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor.Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor.Bu dersliklerde zaman zaman yangın çıksa da çok azı ölümle sonuçlanıyor.
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afrika, nijer, yangın, okul, öğrenci
Nijer'de okulda yangın: 25 ölü
Nijer'in güneyindeki Maradi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Maradi Bölge Valisi Chaibou Aboubacar, okul öncesi eğitim gören 5-6 yaşlarındaki 25 çocuğun yangında hayatını kaybettiğini belirtti.
Aboubacar, 5'i ağır 14 öğrencinin de yaralandığını ve 9 Kasım'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor.
Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor.
Bu dersliklerde zaman zaman yangın çıksa da çok azı ölümle sonuçlanıyor.