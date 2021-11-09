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Oslo'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, saldırgan öldürüldü
Oslo'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, saldırgan öldürüldü
Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırgan biri polis memuru olmak üzere çok sayıda kişiyi yaraladı. Saldırganın olay yerinde... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:18+0300
2021-11-09T15:04+0300
dünya
norveç
oslo
bıçaklı saldırı
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Norveç'in başkenti Oslo'da polis, Bislett semtinde bıçaklı bir adamın yoldan geçenlere saldırdığı ve devriye arabasının saldırganın ilerlemesini durdurmak için bir binaya girdiğini, birkaç el ateş açıldığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Görgü tanıkları saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığını iddia etti. Fakat saldırganın amacının ne olduğu henüz bilinmiyor. Norveç medyası ve sosyal medya kullanıcıları belden yukarısı çıplak ve bıçaklı saldırganın görüntülerini yayınladı.Saldırıda birden fazla kişinin zarar gördüğü açıklandı ancak durumları hakkında bilgi verilmedi.
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norveç, oslo, bıçaklı saldırı

Oslo'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, saldırgan öldürüldü

14:18 09.11.2021 (güncellendi: 15:04 09.11.2021)
© REUTERSOslo'da bıçaklı saldırı
Oslo'da bıçaklı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS
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Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırgan biri polis memuru olmak üzere çok sayıda kişiyi yaraladı. Saldırganın olay yerinde öldürüldüğü bildirildi.
Norveç'in başkenti Oslo'da polis, Bislett semtinde bıçaklı bir adamın yoldan geçenlere saldırdığı ve devriye arabasının saldırganın ilerlemesini durdurmak için bir binaya girdiğini, birkaç el ateş açıldığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Görgü tanıkları saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığını iddia etti. Fakat saldırganın amacının ne olduğu henüz bilinmiyor.

Norveç medyası ve sosyal medya kullanıcıları belden yukarısı çıplak ve bıçaklı saldırganın görüntülerini yayınladı.

Saldırıda birden fazla kişinin zarar gördüğü açıklandı ancak durumları hakkında bilgi verilmedi.
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