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Oslo'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, saldırgan öldürüldü
14:18 09.11.2021 (güncellendi: 15:04 09.11.2021)
Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırgan biri polis memuru olmak üzere çok sayıda kişiyi yaraladı. Saldırganın olay yerinde öldürüldüğü bildirildi.
Norveç'in başkenti Oslo'da polis, Bislett semtinde bıçaklı bir adamın yoldan geçenlere saldırdığı ve devriye arabasının saldırganın ilerlemesini durdurmak için bir binaya girdiğini, birkaç el ateş açıldığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.
Görgü tanıkları saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığını iddia etti. Fakat saldırganın amacının ne olduğu henüz bilinmiyor.
Norveç medyası ve sosyal medya kullanıcıları belden yukarısı çıplak ve bıçaklı saldırganın görüntülerini yayınladı.
Saldırıda birden fazla kişinin zarar gördüğü açıklandı ancak durumları hakkında bilgi verilmedi.
Görgü tanıkları saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığını iddia etti. Fakat saldırganın amacının ne olduğu henüz bilinmiyor.
Norveç medyası ve sosyal medya kullanıcıları belden yukarısı çıplak ve bıçaklı saldırganın görüntülerini yayınladı.
Saldırıda birden fazla kişinin zarar gördüğü açıklandı ancak durumları hakkında bilgi verilmedi.
#Oslo (Noruega) Un hombre armado con un cuchillo persigue a viandantes en el central barrio de #Bislet. La Policía intenta tumbarlo empujándole con el coche patrulla contra una pared. Hiere con el cuchillo a un agente en una pierna. El otro agente se baja y le abate a tiros. pic.twitter.com/LFhsQmmQJp— JM Noticias (@JMNoticias) November 9, 2021
Ayer fue en Cannes (Francia) y hoy es en Oslo (Noruega) donde un policía es atacado con arma blanca por un individuo al grito de "Alá es grande" pic.twitter.com/zH4Oke8OFM— Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) November 9, 2021