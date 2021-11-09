https://tr.sputniknews.com/20211109/osloda-bicakli-saldiri-yaralilar-var-saldirgan-olduruldu--1050621398.html

Oslo'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, saldırgan öldürüldü

Oslo'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, saldırgan öldürüldü

Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırgan biri polis memuru olmak üzere çok sayıda kişiyi yaraladı. Saldırganın olay yerinde... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T14:18+0300

2021-11-09T14:18+0300

2021-11-09T15:04+0300

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bıçaklı saldırı

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Norveç'in başkenti Oslo'da polis, Bislett semtinde bıçaklı bir adamın yoldan geçenlere saldırdığı ve devriye arabasının saldırganın ilerlemesini durdurmak için bir binaya girdiğini, birkaç el ateş açıldığını ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu. Görgü tanıkları saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığını iddia etti. Fakat saldırganın amacının ne olduğu henüz bilinmiyor. Norveç medyası ve sosyal medya kullanıcıları belden yukarısı çıplak ve bıçaklı saldırganın görüntülerini yayınladı.Saldırıda birden fazla kişinin zarar gördüğü açıklandı ancak durumları hakkında bilgi verilmedi.

norveç

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norveç, oslo, bıçaklı saldırı