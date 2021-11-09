https://tr.sputniknews.com/20211109/pariste-kendini-atese-veren-hastane-personeli-yogun-bakima-alindi-1050609250.html

Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı

Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te kendini ateşe veren Saint-Louis Hastanesi personeli ile kendisini kurtarmaya çalışan kişi yoğun bakıma alındı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T06:52+0300

2021-11-09T06:52+0300

2021-11-09T06:50+0300

dünya

fransa

hastane

personel

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103644/23/1036442386_0:118:801:568_1920x0_80_0_0_0c9d34e1e0724582d01106b0c989af0d.jpg

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 47 yaşındaki personel, hastanenin bir odasında üzerine benzin döktükten sonra kendini ateşe verdi. Bir başka hastane çalışanı da bu kişiyi kurtarmaya çalışırken sol elinden ve bacağından yaralandı.Her iki kişi de hastanede yoğun bakıma alındı. Olay nedeniyle söz konu hastanenin odasında maddi hasar oluştu.Kendini ateşe veren hastane personelinin derin psikolojik sorunları bulunduğu belirtildi.Paris Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, hastane, personel, intihar