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Pas verme tartışması kavgaya döndü, takım arkadaşını tekmeledi
Pas verme tartışması kavgaya döndü, takım arkadaşını tekmeledi
Süper Amatör Lig’de mücadele eden Değirmenönüspor’un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında tekme tokat kavga etti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T11:55+0300
2021-11-09T11:55+0300
spor
futbol
centilmenlik
kavga
maç
tekme
sinir
amatör lig
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Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşandı.İki takım arkadaşı arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya düştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş’ı tekmeledi.İki oyuncu da kırmızı kart gördüTaraftarların gözü önünde yaşanan tekme tokatlı kavgaya ilk müdahaleyi iki futbolcunun takım arkadaşları yaptı. Emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Sahadan çıkarlarken dahi oldukça sinirli oldukları gözlenen futbolcuların arasında yaşanan gerilim, soyunma odasında da devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20210909/galatasarayda-marcao-ile-kerem-akturkoglu-takim-onunde-baristi-1048775420.html
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futbol, centilmenlik, kavga, maç, tekme, sinir, amatör lig

Pas verme tartışması kavgaya döndü, takım arkadaşını tekmeledi

11:55 09.11.2021
© İHA / MEHMET BARLAS - ÖMER BEYAZOĞLUTakım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü
Takım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© İHA / MEHMET BARLAS - ÖMER BEYAZOĞLU
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Süper Amatör Lig’de mücadele eden Değirmenönüspor’un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında tekme tokat kavga etti.
Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşandı.
İki takım arkadaşı arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya düştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş’ı tekmeledi.

İki oyuncu da kırmızı kart gördü

Taraftarların gözü önünde yaşanan tekme tokatlı kavgaya ilk müdahaleyi iki futbolcunun takım arkadaşları yaptı. Emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Sahadan çıkarlarken dahi oldukça sinirli oldukları gözlenen futbolcuların arasında yaşanan gerilim, soyunma odasında da devam etti.
Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
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Galatasaray’da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu takım önünde barıştı
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