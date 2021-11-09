https://tr.sputniknews.com/20211109/pas-verme-tartismasi-kavgaya-dondu-takim-arkadasini-tekmeledi-1050614982.html

Pas verme tartışması kavgaya döndü, takım arkadaşını tekmeledi

Pas verme tartışması kavgaya döndü, takım arkadaşını tekmeledi

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Değirmenönüspor’un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında tekme tokat kavga etti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

futbol

centilmenlik

kavga

maç

tekme

sinir

amatör lig

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Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşandı.İki takım arkadaşı arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya düştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş’ı tekmeledi.İki oyuncu da kırmızı kart gördüTaraftarların gözü önünde yaşanan tekme tokatlı kavgaya ilk müdahaleyi iki futbolcunun takım arkadaşları yaptı. Emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Sahadan çıkarlarken dahi oldukça sinirli oldukları gözlenen futbolcuların arasında yaşanan gerilim, soyunma odasında da devam etti.

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futbol, centilmenlik, kavga, maç, tekme, sinir, amatör lig