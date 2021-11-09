Paul Pogba sezonu kapattı

28 yaşındaki orta saha oyuncusu milli takım antrenmanda yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle 2021’in kalan bölümünde sahalardan uzak kalabilir. Manchester United forması giyen Fransız futbolcunun tedavisinin 6-8 hafta arasında süreceği öğrenilirken, bu sakatlık Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i de kötü etkileyecek. Liverpool maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maç cezası olan Pogba, milli takım arasından sonra oynanacak Watford maçında forma giyemeyecekti.Pogba, Pazartesi gecesi antrenmanda şut atmaya çalışırken sağ uyluğundaki bir kasına zarar verdi. Fransa’nın Kazakistan ve Finlandiya’ya karşı Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı maçlardan önce kadrodan çıkartıldı.
Fransa Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, milli takım antrenmanında sakatlık yaşadı. Başarılı orta saha oyuncusunun 2021 yılının geri kalanında sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu milli takım antrenmanda yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle 2021’in kalan bölümünde sahalardan uzak kalabilir.
Manchester United forması giyen Fransız futbolcunun tedavisinin 6-8 hafta arasında süreceği öğrenilirken, bu sakatlık Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i de kötü etkileyecek.
Liverpool maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maç cezası olan Pogba, milli takım arasından sonra oynanacak Watford maçında forma giyemeyecekti.