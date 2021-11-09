https://tr.sputniknews.com/20211109/paul-pogba-sezonu-kapatti-1050637311.html

Paul Pogba sezonu kapattı

Paul Pogba sezonu kapattı

Fransa Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, milli takım antrenmanında sakatlık yaşadı. Başarılı orta saha oyuncusunun 2021 yılının geri... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T20:38+0300

2021-11-09T20:38+0300

2021-11-09T20:38+0300

spor

paul pogba

sakatlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103668/89/1036688935_0:197:3174:1982_1920x0_80_0_0_e40b0acd3f92f055cba31846b1e118c8.jpg

28 yaşındaki orta saha oyuncusu milli takım antrenmanda yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle 2021’in kalan bölümünde sahalardan uzak kalabilir. Manchester United forması giyen Fransız futbolcunun tedavisinin 6-8 hafta arasında süreceği öğrenilirken, bu sakatlık Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i de kötü etkileyecek. Liverpool maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maç cezası olan Pogba, milli takım arasından sonra oynanacak Watford maçında forma giyemeyecekti.Pogba, Pazartesi gecesi antrenmanda şut atmaya çalışırken sağ uyluğundaki bir kasına zarar verdi. Fransa’nın Kazakistan ve Finlandiya’ya karşı Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı maçlardan önce kadrodan çıkartıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paul pogba, sakatlık