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Portekiz'de işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurması yasaklandı
Portekiz'de işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurması yasaklandı
Portekiz hükümeti, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklayacak yeni yasa parlamentodan geçti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T14:17+0300
2021-11-09T14:17+0300
yaşam
portekiz
işveren
yasak
iletişim
evden çalışma
çalışan
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Kovid-19 salgınında uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte özel hayat ile iş arasındaki açı kapanırken Portekiz hükümeti, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklamayı gündemine aldı.Geçen hafta cuma günü parlamentodan geçen yasaya göre şirketler, akşamları ya da hafta sonları çalışanlarını aramaları veya e-posta göndermeleri durumunda ceza alacak.Yasa uyarınca şirketler, elektrik ve internet faturaları gibi evden çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve normalde işverenlerin işletme gideri olan masrafların karşılanmasına yardımcı olmak zorunda kalacak.Öte yandan yasa; ebeveynler, çocukları 8 yaşına gelene kadar işverenleriyle önceden anlaşmaya gerek kalmadan evden çalışma hakkına da sahip olacak.Ancak bu düzenlemeler, 10'dan az çalışanı olan şirketler için geçerli olmayacak.Portekiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, geçen hafta başkent Lizbon'daki Web Zirvesi konferansında, pandeminin uzaktan çalışmayı hızlandırması nedeniyle iş hukukunda yeni düzenlemeleri ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.Godinho, "Pandemi, neyin düzenlenmesi gerektiğini düzenleme zaruretini artırdı. Avantajlardan faydalanır ve dezavantajları azaltırsak, uzaktan çalışma 'oyun değiştirici' olabilir" dedi.Çalışanlara 'bağlantı kesme' hakkı tanıyan benzer yasalar, daha önce Fransa, Almanya, İtalya ve Slovakya gibi bir dizi Avrupa ülkesinde kabul edilmişti.
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portekiz, işveren, yasak, iletişim, evden çalışma, çalışan

Portekiz'de işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurması yasaklandı

14:17 09.11.2021
© AAİnceleme, Bilgisayar,
İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Portekiz hükümeti, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklayacak yeni yasa parlamentodan geçti.
Kovid-19 salgınında uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte özel hayat ile iş arasındaki açı kapanırken Portekiz hükümeti, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklamayı gündemine aldı.
Geçen hafta cuma günü parlamentodan geçen yasaya göre şirketler, akşamları ya da hafta sonları çalışanlarını aramaları veya e-posta göndermeleri durumunda ceza alacak.
Yasa uyarınca şirketler, elektrik ve internet faturaları gibi evden çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve normalde işverenlerin işletme gideri olan masrafların karşılanmasına yardımcı olmak zorunda kalacak.
Öte yandan yasa; ebeveynler, çocukları 8 yaşına gelene kadar işverenleriyle önceden anlaşmaya gerek kalmadan evden çalışma hakkına da sahip olacak.
Ancak bu düzenlemeler, 10'dan az çalışanı olan şirketler için geçerli olmayacak.
Portekiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, geçen hafta başkent Lizbon'daki Web Zirvesi konferansında, pandeminin uzaktan çalışmayı hızlandırması nedeniyle iş hukukunda yeni düzenlemeleri ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Godinho, "Pandemi, neyin düzenlenmesi gerektiğini düzenleme zaruretini artırdı. Avantajlardan faydalanır ve dezavantajları azaltırsak, uzaktan çalışma 'oyun değiştirici' olabilir" dedi.
Çalışanlara 'bağlantı kesme' hakkı tanıyan benzer yasalar, daha önce Fransa, Almanya, İtalya ve Slovakya gibi bir dizi Avrupa ülkesinde kabul edilmişti.
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