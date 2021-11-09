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https://tr.sputniknews.com/20211109/prof-dr-arik-konyanin-depreme-hazirlikli-olmasinda-yarar-var-1050619965.html
Prof. Dr. Arık: Konya’nın depreme hazırlıklı olmasında yarar var
Prof. Dr. Arık: Konya’nın depreme hazırlıklı olmasında yarar var
Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem son 100 yılda şehir merkezine yakın en büyük deprem olma özelliği taşıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:44+0300
2021-11-09T13:44+0300
türkiye
konya
meram
jeoloji
jeoloji mühendisleri odası
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
obruk
fay hattı
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Konya'da pazartesi günü akşam saatlerinde Meram ilçesi merkezli, şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğünün 5.1, derinliğinin 10.61 km olduğu belirtildi. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta’da da hissedildi. Söz konusu depremin ardından yaklaşık 5 saat sürede, 30 artçı deprem yaşandı.Depremle ilgili Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık saha çalışmalarına başladıklarını söyleyerek “Oluşan deprem sığ bir deprem. MTA’nın diri fay hattında işaretlenmiş bir fay, sistem olarak Sultandağ, Akşehir fayının güney ucunda bir fay. Konya fay sonun batısında bir fay. Büyükçe bir hareket meydana geldiğini değerlendiriyoruz. 5 kilometre uzunluğunda bir kırığın hareketlendirdiğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.‘Son 100 yılda şehir merkezine en yakın noktada yaşanan deprem’Arık, Konya depreminin özelliğiyle ilgili olarak “Konya bölgesinde il merkezine yakın olan kesimde son yüz yıllık periyotta olan en büyük deprem. O nedenle önemsiyoruz ve şunda sahada çalışma yürütüyor. Hasar bilgilisi olan köyleri ziyaret ediyoruz. Çoğu terk edilmiş, bakımsız binalarda yıkılmalar var. Konya fay zonunun kırılması ile deprem oluşabilir, bu ihtimal her zaman var. Konya’nın da depreme hazırlıklı olmasında yarar var” değerlendirmesi yaptı.‘Obruklara etkisini değerlendireceğiz’Konya ovasında obruk oluşumlarıyla ilgili çalışmalar yürüten Prof. Dr. Arık “Bu depremlerin obrukları tetiklemesiyle ilgili şu anda bir verimiz yok. Sahada, obruk bölgesinde çok fazla bir çalışma henüz yapılmadı. Bugün gelen haberlere göre bir değerlendirmemiz olacak” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210916/yer-alti-sularindaki-cekilme-nedeniyle-konyada-dev-yuzey-yarigi-olustu-1048974501.html
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konya, meram, jeoloji, jeoloji mühendisleri odası, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), obruk, fay hattı

Prof. Dr. Arık: Konya’nın depreme hazırlıklı olmasında yarar var

13:44 09.11.2021
© AAKonya deprem
Konya deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem son 100 yılda şehir merkezine yakın en büyük deprem olma özelliği taşıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, şehrin depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Konya'da pazartesi günü akşam saatlerinde Meram ilçesi merkezli, şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğünün 5.1, derinliğinin 10.61 km olduğu belirtildi. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta’da da hissedildi. Söz konusu depremin ardından yaklaşık 5 saat sürede, 30 artçı deprem yaşandı.
Depremle ilgili Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık saha çalışmalarına başladıklarını söyleyerek “Oluşan deprem sığ bir deprem. MTA’nın diri fay hattında işaretlenmiş bir fay, sistem olarak Sultandağ, Akşehir fayının güney ucunda bir fay. Konya fay sonun batısında bir fay. Büyükçe bir hareket meydana geldiğini değerlendiriyoruz. 5 kilometre uzunluğunda bir kırığın hareketlendirdiğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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‘Son 100 yılda şehir merkezine en yakın noktada yaşanan deprem’

Arık, Konya depreminin özelliğiyle ilgili olarak “Konya bölgesinde il merkezine yakın olan kesimde son yüz yıllık periyotta olan en büyük deprem. O nedenle önemsiyoruz ve şunda sahada çalışma yürütüyor. Hasar bilgilisi olan köyleri ziyaret ediyoruz. Çoğu terk edilmiş, bakımsız binalarda yıkılmalar var. Konya fay zonunun kırılması ile deprem oluşabilir, bu ihtimal her zaman var. Konya’nın da depreme hazırlıklı olmasında yarar var” değerlendirmesi yaptı.

‘Obruklara etkisini değerlendireceğiz’

Konya ovasında obruk oluşumlarıyla ilgili çalışmalar yürüten Prof. Dr. Arık “Bu depremlerin obrukları tetiklemesiyle ilgili şu anda bir verimiz yok. Sahada, obruk bölgesinde çok fazla bir çalışma henüz yapılmadı. Bugün gelen haberlere göre bir değerlendirmemiz olacak” dedi.
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