https://tr.sputniknews.com/20211109/prof-dr-dilci-dort-ogrenciden-biri-dijital-bagimli-1050608474.html

Prof. Dr. Dilci: Dört öğrenciden biri dijital bağımlı

Prof. Dr. Dilci: Dört öğrenciden biri dijital bağımlı

Dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Şu anki öğrencilerimizin koronavirüs öncesine göre, 2 kat daha... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T05:46+0300

2021-11-09T05:46+0300

2021-11-09T05:46+0300

türkiye

dijital

pandemi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılığın pandemi döneminde 2 kat arttığını belirtti.Dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Tuncay Dilci, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin velileriyle dijital analiz yöntemi ile araştırma yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:Rekabet içerikli oyunlarda devletin ivedi olarak önlem alması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Devletin ivedi olarak rekabet içerikli oyunlarda ve bunun daha çok sanal ortamlarda gerçekleşen kumar, yarışma türü, eğlence türü oyunlarda ve şiddet içerikli oyunlarda birtakım düzenlemelere gidilmesi gerekmekte. Özellikle ilaç kullanımı hakkında Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda önlem alarak spor müsabakaları adı altında yapılacaksa bile bir kulüp çatısı altında sağlık önlemleri ve tedbirleri alınarak yapılmasında fayda var" diye konuştu.'Pandemi bağımlığı artırdı'Pandemi sürecinde dijital bağımlılığın arttığını hatırlatan Prof. Dr. Dilci, "Pandemi sürecinde yaptığımız araştırmalara göre dijital mecralarda temas süreci ilk 3 ay içerisinde yüzde 116'lık artış göstermişti. Bu artış oranı günümüzde hem yetişkinler hem yaşlılar hem de diğer çocuklar için risk oluşturacak şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu süreçte bize en çok aileler 'çocuğumuzu artık ekran karşısından alamıyoruz' şeklinde başvuruyor. Ama burada EBA uygulaması olduğu için, ki şu an zorunlu hallerde çocuğun dijital mecralarda karşısında kalmasında mahsur görmüyoruz. Koronavirüs sürecinde evden dışarı çıkamama, iş hayatının kısıtlanması sonucu daha çok dijital nesnelerle baş başa kalındığını görüyoruz. Bilimsel anlamda olaya baktığımız zaman koronavirüs sürecinin getirmiş olduğu olumsuzluğu sadece stabil ev hayatı olarak değil, ev içerisinde yaşamsal alışkınlarımızı çeşitli parçalara ayırarak, planlayarak belirli saatler içerisinde yaygınlaştırmak mümkündür. Bir saat okuma, bir saat eğlenme, bir saat televizyon izleme, bir saat spor veya basit etkinlikler gibi planlı bir hayata dönüştürebilirsek, alabileceğimiz zararı minimize etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

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dijital, pandemi