https://tr.sputniknews.com/20211109/putinle-lukasenko-belarus-polonya-sinirindaki-durumu-gorustu-1050630378.html

Putin’le Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü

Putin’le Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen gerilimini ele aldıkları bir telefon... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T17:14+0300

2021-11-09T17:14+0300

2021-11-09T17:14+0300

dünya

polonya

belarus

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

göçmen krizi

avrupa birliği

polonya-belarus göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050630293_2:0:2176:1223_1920x0_80_0_0_e8ddacced760d8009418a4f7241f3213.jpg

Kremlin’den Rusya lideri Putin ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre devlet başkanları, ikili ilişkileri ele aldıkları söz konusu görüşmeleri sırasında, Belarus-Polonya ve Belarus-Litvanya sınırlarındaki durumları da değerlendirdiler.Belarus’taki binlerce göçmenin Polonya sınırına gitmesi ardından, Polonya gibi Litvanya da Belarus sınırına takviye güç göndermişti.Polonya tarafının göçmenlere 'sert davranması' üstünde durulduDiğer yandan, Belarus’un devlet haber ajansı Belta’nın Putin ile Lukaşenko’nun telefon görüşmesine ilişkin haberine göreyse, devlet başkanları telefon görüşmelerinde, ‘Belarus-Polonya sınırındaki durum ve Polonya tarafının sivillere yönelik sert eylemleri üstünde özel olarak durdu.’Telefon görüşmesinde ayrıca, ‘Polonya’nın düzenli ordu birimlerinin sınırda toplanmasının endişe verici olduğu’ kaydedildi.Minsk ve Varşova'dan karşılıklı suçlamalarPolonya hükümeti, Belarus ile sınırında bekleyen binlerce göçmenin ülkeye girişine izin vermiyor ve Minsk’i, ‘göçmenleri sınıra yönlendirerek ciddi bir gerilimin fitilini ateşlemekle’ suçluyor. Belarus söz konusu suçlamaları reddediyor ve Polonya’yı, ülkeye girmek isteyen göçmenlere kötü muamele edip sınırda gerilimi kasıtlı olarak tırmandırmakla ihtam ediyor.Rusya ve Belarus dışişleri bakanları yarın bir araya geliyorBu sırada Belarus-Polonya sınırındaki durumun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey’in yarın Moskova’da gerçekleştirecekleri görüşmede de ele alınması bekleniyor.Lavrov: Türkiye ile Belarus'a neden çifte standart uygulansın?Lavrov bugün düzenlenen bir basın toplantısında, AB’nin Suriyeli göçmenler için Türkiye’ye finansal kaynak ayırmasına, Belarus’a ise herhangi bir yardımda bulunulmamasına atıfla, AB’ye gitmek isteyen fakat Birlik ülkelerinin kabul etmediği göçmenlerin çıkış yaptıkları ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211109/lukasenkodan-polonyaya-leopard-tepkisi-gocmenlerle-tanklar-yardimiyla-mucadele-etmek-santajdir-1050628311.html

polonya

belarus

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, göçmen krizi, avrupa birliği, polonya-belarus göçmen krizi