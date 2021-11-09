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Putin’le Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü
Putin’le Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen gerilimini ele aldıkları bir telefon... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T17:14+0300
2021-11-09T17:14+0300
dünya
polonya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
göçmen krizi
avrupa birliği
polonya-belarus göçmen krizi
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Kremlin’den Rusya lideri Putin ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre devlet başkanları, ikili ilişkileri ele aldıkları söz konusu görüşmeleri sırasında, Belarus-Polonya ve Belarus-Litvanya sınırlarındaki durumları da değerlendirdiler.Belarus’taki binlerce göçmenin Polonya sınırına gitmesi ardından, Polonya gibi Litvanya da Belarus sınırına takviye güç göndermişti.Polonya tarafının göçmenlere 'sert davranması' üstünde durulduDiğer yandan, Belarus’un devlet haber ajansı Belta’nın Putin ile Lukaşenko’nun telefon görüşmesine ilişkin haberine göreyse, devlet başkanları telefon görüşmelerinde, ‘Belarus-Polonya sınırındaki durum ve Polonya tarafının sivillere yönelik sert eylemleri üstünde özel olarak durdu.’Telefon görüşmesinde ayrıca, ‘Polonya’nın düzenli ordu birimlerinin sınırda toplanmasının endişe verici olduğu’ kaydedildi.Minsk ve Varşova'dan karşılıklı suçlamalarPolonya hükümeti, Belarus ile sınırında bekleyen binlerce göçmenin ülkeye girişine izin vermiyor ve Minsk’i, ‘göçmenleri sınıra yönlendirerek ciddi bir gerilimin fitilini ateşlemekle’ suçluyor. Belarus söz konusu suçlamaları reddediyor ve Polonya’yı, ülkeye girmek isteyen göçmenlere kötü muamele edip sınırda gerilimi kasıtlı olarak tırmandırmakla ihtam ediyor.Rusya ve Belarus dışişleri bakanları yarın bir araya geliyorBu sırada Belarus-Polonya sınırındaki durumun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey’in yarın Moskova’da gerçekleştirecekleri görüşmede de ele alınması bekleniyor.Lavrov: Türkiye ile Belarus'a neden çifte standart uygulansın?Lavrov bugün düzenlenen bir basın toplantısında, AB’nin Suriyeli göçmenler için Türkiye’ye finansal kaynak ayırmasına, Belarus’a ise herhangi bir yardımda bulunulmamasına atıfla, AB’ye gitmek isteyen fakat Birlik ülkelerinin kabul etmediği göçmenlerin çıkış yaptıkları ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211109/lukasenkodan-polonyaya-leopard-tepkisi-gocmenlerle-tanklar-yardimiyla-mucadele-etmek-santajdir-1050628311.html
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polonya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, göçmen krizi, avrupa birliği, polonya-belarus göçmen krizi

Putin’le Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü

17:14 09.11.2021
© REUTERS / HANDOUTpolonya belarus göçmen
polonya belarus göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / HANDOUT
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen gerilimini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmelerinde, Polonya’nın düzenli ordu birimlerinin sınıra yığılmış olmasından duydukları endişeyi dile getirdiler.
Kremlin’den Rusya lideri Putin ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre devlet başkanları, ikili ilişkileri ele aldıkları söz konusu görüşmeleri sırasında, Belarus-Polonya ve Belarus-Litvanya sınırlarındaki durumları da değerlendirdiler.
Belarus’taki binlerce göçmenin Polonya sınırına gitmesi ardından, Polonya gibi Litvanya da Belarus sınırına takviye güç göndermişti.

Polonya tarafının göçmenlere 'sert davranması' üstünde duruldu

Diğer yandan, Belarus’un devlet haber ajansı Belta’nın Putin ile Lukaşenko’nun telefon görüşmesine ilişkin haberine göreyse, devlet başkanları telefon görüşmelerinde, ‘Belarus-Polonya sınırındaki durum ve Polonya tarafının sivillere yönelik sert eylemleri üstünde özel olarak durdu.’
Telefon görüşmesinde ayrıca, ‘Polonya’nın düzenli ordu birimlerinin sınırda toplanmasının endişe verici olduğu’ kaydedildi.

Minsk ve Varşova'dan karşılıklı suçlamalar

Polonya hükümeti, Belarus ile sınırında bekleyen binlerce göçmenin ülkeye girişine izin vermiyor ve Minsk’i, ‘göçmenleri sınıra yönlendirerek ciddi bir gerilimin fitilini ateşlemekle’ suçluyor. Belarus söz konusu suçlamaları reddediyor ve Polonya’yı, ülkeye girmek isteyen göçmenlere kötü muamele edip sınırda gerilimi kasıtlı olarak tırmandırmakla ihtam ediyor.

Rusya ve Belarus dışişleri bakanları yarın bir araya geliyor

Bu sırada Belarus-Polonya sınırındaki durumun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey’in yarın Moskova’da gerçekleştirecekleri görüşmede de ele alınması bekleniyor.

Lavrov: Türkiye ile Belarus'a neden çifte standart uygulansın?

Lavrov bugün düzenlenen bir basın toplantısında, AB’nin Suriyeli göçmenler için Türkiye’ye finansal kaynak ayırmasına, Belarus’a ise herhangi bir yardımda bulunulmamasına atıfla, AB’ye gitmek isteyen fakat Birlik ülkelerinin kabul etmediği göçmenlerin çıkış yaptıkları ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiğini söylemişti.


polonya belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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