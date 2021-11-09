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Romanya: ABD ile askeri varlıklarının artırılmasını görüşüyoruz
Romanya: ABD ile askeri varlıklarının artırılmasını görüşüyoruz
Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD ile Romanya’daki varlıklarının artırılmasını görüştüklerini belirtti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:59+0300
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Aurescu, ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken’le görüşmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşme sırasında iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik işbirliğinin nasıl derinleştirileceğinin değerlendirileceğini söyledi.Romen bakan, “Başta Karadeniz olmak üzere tüm doğu sınırı boyunca caydırıcı ve savunma amaçlı mevzilerini sağlamlaştırmaya devam etmek amacıyla NATO’nun yeni stratejik konseptiyle ilgili görüşmeler için yakın koordinasyonun önemini vurgulamak gerekir” dedi.ABD, geçen ocak ayında, Romanya’daki Campia Turzii hava üssüne MQ-9 Reaper taarruzi insansız hava araçlarını yerleştirmişti.
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abd, romanya, antony blinken

Romanya: ABD ile askeri varlıklarının artırılmasını görüşüyoruz

16:59 09.11.2021 (güncellendi: 17:01 09.11.2021)
© Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper InstallationABD asker
ABD asker - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation
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Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD ile Romanya’daki varlıklarının artırılmasını görüştüklerini belirtti.
Aurescu, ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken’le görüşmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşme sırasında iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik işbirliğinin nasıl derinleştirileceğinin değerlendirileceğini söyledi.
Romen bakan, “Başta Karadeniz olmak üzere tüm doğu sınırı boyunca caydırıcı ve savunma amaçlı mevzilerini sağlamlaştırmaya devam etmek amacıyla NATO’nun yeni stratejik konseptiyle ilgili görüşmeler için yakın koordinasyonun önemini vurgulamak gerekir” dedi.
ABD, geçen ocak ayında, Romanya’daki Campia Turzii hava üssüne MQ-9 Reaper taarruzi insansız hava araçlarını yerleştirmişti.
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