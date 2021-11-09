https://tr.sputniknews.com/20211109/romanya-abd-ile-askeri-varliklarinin-artirilmasini-gorusuyoruz-1050629627.html

Romanya: ABD ile askeri varlıklarının artırılmasını görüşüyoruz

Romanya: ABD ile askeri varlıklarının artırılmasını görüşüyoruz

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD ile Romanya’daki varlıklarının artırılmasını görüştüklerini belirtti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T16:59+0300

2021-11-09T16:59+0300

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dünya

abd

romanya

antony blinken

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Aurescu, ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken’le görüşmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşme sırasında iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik işbirliğinin nasıl derinleştirileceğinin değerlendirileceğini söyledi.Romen bakan, “Başta Karadeniz olmak üzere tüm doğu sınırı boyunca caydırıcı ve savunma amaçlı mevzilerini sağlamlaştırmaya devam etmek amacıyla NATO’nun yeni stratejik konseptiyle ilgili görüşmeler için yakın koordinasyonun önemini vurgulamak gerekir” dedi.ABD, geçen ocak ayında, Romanya’daki Campia Turzii hava üssüne MQ-9 Reaper taarruzi insansız hava araçlarını yerleştirmişti.

romanya

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abd, romanya, antony blinken