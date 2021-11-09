https://tr.sputniknews.com/20211109/rus-disisleri-ryabkov-belcikali-diplomatla-stratejik-istikrar-ve-silah-kontrolunu-gorustu-1050605153.html

Rus Dışişleri: Ryabkov, Belçikalı diplomatla stratejik istikrar ve silah kontrolünü görüştü

Rus Dışişleri: Ryabkov, Belçikalı diplomatla stratejik istikrar ve silah kontrolünü görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Belçika Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü ve Çok Taraflı İşler Genel Müdürü Axel Kenes ile... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T01:27+0300

2021-11-09T01:27+0300

2021-11-09T01:29+0300

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brüksel

sergey ryabkov

ikili görüşme

görüşme

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, Rusya-Belçika istişarelerini yürütmek için Moskova'da bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü ve Çok Taraflı İşler Genel Müdürü Axel Kenes ile stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili konuları görüştüğü ifade edildi.Açıklamada, “Stratejik istikrar, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahların kontrolü gibi güncel konularda ayrıntılı ve ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun Kenes ile Rusya, AB ve NATO arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Afganistan'daki durumu görüştüğü açıklanmıştı.

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rusya, belçika, brüksel, sergey ryabkov, ikili görüşme, görüşme