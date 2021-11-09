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Rus Dışişleri: Ryabkov, Belçikalı diplomatla stratejik istikrar ve silah kontrolünü görüştü
Rus Dışişleri: Ryabkov, Belçikalı diplomatla stratejik istikrar ve silah kontrolünü görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Belçika Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü ve Çok Taraflı İşler Genel Müdürü Axel Kenes ile... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T01:27+0300
2021-11-09T01:29+0300
dünya
rusya
belçika
brüksel
sergey ryabkov
ikili görüşme
görüşme
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, Rusya-Belçika istişarelerini yürütmek için Moskova'da bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü ve Çok Taraflı İşler Genel Müdürü Axel Kenes ile stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili konuları görüştüğü ifade edildi.Açıklamada, “Stratejik istikrar, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahların kontrolü gibi güncel konularda ayrıntılı ve ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun Kenes ile Rusya, AB ve NATO arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Afganistan'daki durumu görüştüğü açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/lavrov-rusya-natonun-her-turlu-provokasyonuna-hazir-olmaya-alisti-1050590988.html
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rusya, belçika, brüksel, sergey ryabkov, ikili görüşme, görüşme

Rus Dışişleri: Ryabkov, Belçikalı diplomatla stratejik istikrar ve silah kontrolünü görüştü

01:27 09.11.2021 (güncellendi: 01:29 09.11.2021)
© Sputnik / Michael Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un Belçika Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü ve Çok Taraflı İşler Genel Müdürü Axel Kenes ile stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili konuları görüştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, Rusya-Belçika istişarelerini yürütmek için Moskova'da bulunan Belçika Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü ve Çok Taraflı İşler Genel Müdürü Axel Kenes ile stratejik istikrar ve silah kontrolü ile ilgili konuları görüştüğü ifade edildi.
Açıklamada, “Stratejik istikrar, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahların kontrolü gibi güncel konularda ayrıntılı ve ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun Kenes ile Rusya, AB ve NATO arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Afganistan'daki durumu görüştüğü açıklanmıştı.
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