https://tr.sputniknews.com/20211109/rusya-saglik-bakani-murasko-izin-gunleri-kovid-19la-ilgili-durumu-tersine-cevirdi-1050636055.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: İzin günleri Kovid-19’la ilgili durumu tersine çevirdi
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: İzin günleri Kovid-19’la ilgili durumu tersine çevirdi
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla 30 Ekim – 7 Kasım arasında uygulanan ücretli izin günlerinin, ülkede... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T20:03+0300
2021-11-09T20:03+0300
2021-11-09T20:03+0300
koronavirüs
mihail muraşko
kovid-19
rusya’da koronavirüs salgını
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Mihail Muraşko, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Kuşkusuz, Kovid-19 vaka sayısındaki azalma, Devlet Başkanı’nın uygulamaya koyduğu izin günleri ve bölgelerdeki tedbirler sayesinde elde edildi. Bu tedbirler, durumu tersine çevirmeyi mümkün kıldı. Beş bölgenin, izin günlerini uzatma kararı çok doğru” ifadesini kullandı.Yeni vaka sayısındaki artış hızının yavaşladığını kaydeden Muraşko, “Buna rağmen sayı yine de çok yüksek. Sağlık uzmanların gözetiminde bulunan hasta sayası 1 milyon 360 bin. Bu, düne göre 16 bin daha az” dedi.Muraşko, “Ülke genelinde aşının ilk dozu yapılan kişi sayısı 62 milyonu geçti” diye açıkladı.Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211106/rusya-saglik-bakani-murasko-cocuklarda-vaka-sayisi-artiyor-1050546810.html
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mihail muraşko, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: İzin günleri Kovid-19’la ilgili durumu tersine çevirdi
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla 30 Ekim – 7 Kasım arasında uygulanan ücretli izin günlerinin, ülkede Kovid-19’la ilgili durumu istikrara kavuşturma konusunda yardımcı olduğunu belirtti.
Mihail Muraşko, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Kuşkusuz, Kovid-19 vaka sayısındaki azalma, Devlet Başkanı’nın uygulamaya koyduğu izin günleri ve bölgelerdeki tedbirler sayesinde elde edildi. Bu tedbirler, durumu tersine çevirmeyi mümkün kıldı. Beş bölgenin, izin günlerini uzatma kararı çok doğru” ifadesini kullandı.
Yeni vaka sayısındaki artış hızının yavaşladığını kaydeden Muraşko, “Buna rağmen sayı yine de çok yüksek. Sağlık uzmanların gözetiminde bulunan hasta sayası 1 milyon 360 bin. Bu, düne göre 16 bin daha az” dedi.
Muraşko, “Ülke genelinde aşının ilk dozu yapılan kişi sayısı 62 milyonu geçti” diye açıkladı.
Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.