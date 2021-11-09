https://tr.sputniknews.com/20211109/rusyada-s-550-adi-verilen-yeni-hava-savunma-sistemi-uzerinde-calismalar-basladi-1050638019.html

Rusya’da S-550 adı verilen yeni hava savunma sistemi üzerinde çalışmalar başladı

Rusya’da S-550 adı verilen yeni hava savunma sistemi üzerinde çalışmalar başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu belirtti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T21:13+0300

2021-11-09T21:13+0300

2021-11-09T21:13+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

savunma sanayi

s-550

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “S-550 hava savunma füze sistemini geliştirme çalışmaları başladı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 1-3 Kasım’da Soçi şehrinde yapılan toplantıda, yerel hava savunma ve füze sistemlerinin ileri düzeyde geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak Rus ordusunun S-350, S-500 ve S-550 sistemleriyle donatılması gerektiğini dile getirdiği anımsatıldı.Bakanlık, yeni sistemle ilgili herhangi bir detay vermedi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, s-550