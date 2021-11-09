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Rusya’da S-550 adı verilen yeni hava savunma sistemi üzerinde çalışmalar başladı
Rusya’da S-550 adı verilen yeni hava savunma sistemi üzerinde çalışmalar başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu belirtti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T21:13+0300
2021-11-09T21:13+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
savunma sanayi
s-550
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “S-550 hava savunma füze sistemini geliştirme çalışmaları başladı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 1-3 Kasım’da Soçi şehrinde yapılan toplantıda, yerel hava savunma ve füze sistemlerinin ileri düzeyde geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak Rus ordusunun S-350, S-500 ve S-550 sistemleriyle donatılması gerektiğini dile getirdiği anımsatıldı.Bakanlık, yeni sistemle ilgili herhangi bir detay vermedi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, s-550

Rusya’da S-550 adı verilen yeni hava savunma sistemi üzerinde çalışmalar başladı

21:13 09.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya S-500 Hava Savunma Sistemi
Rusya S-500 Hava Savunma Sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “S-550 hava savunma füze sistemini geliştirme çalışmaları başladı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 1-3 Kasım’da Soçi şehrinde yapılan toplantıda, yerel hava savunma ve füze sistemlerinin ileri düzeyde geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak Rus ordusunun S-350, S-500 ve S-550 sistemleriyle donatılması gerektiğini dile getirdiği anımsatıldı.
Bakanlık, yeni sistemle ilgili herhangi bir detay vermedi.
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