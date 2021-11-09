Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211109/rusyanin-yeni-nesil-savas-ucagi-ilk-uluslararasi-tanitimi-icin-dubaide-1050617120.html
Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı, ilk uluslararası tanıtımı için Dubai’de
Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı, ilk uluslararası tanıtımı için Dubai’de
Rusya, 5. nesil Checkmate jetini Dubai Airshow-2021 havacılık fuarındaki tanıtımı için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdi. Söz konusu fuardaki tanıtımı, Rus... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:29+0300
2021-11-09T12:29+0300
rusya
rostech
savunma
dubai
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050484204_0:188:3099:1931_1920x0_80_0_0_53a19b80a73db8a5cc7f2147cbadd6e7.jpg
Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada, yeni nesil Checkmate jetinin bir prototipinin Dubai Airshow-2021 havacılık fuarında sergilenmesi için An-124 tipi bir kargo uçağı ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştırıldığı belirtildi.Bunun, jetin ülke dışındaki ilk tanıtımı olacağını kaydeden Roctec yetkilileri, Dubai’deki havacılık fuarında Checkmate jetinin basına açık tanıtımının yanında, olası alıcılar için basına kapalı özel tanıtımlarının da yapılacağını söyledi.Jetin basına açık ilk tanıtımı bu temmuz ayında Rusya’da düzenlenen Maks-2021 havacılık fuarında yapılmıştı.Kendini radarlardan gizleyebilen tek motorlu Checkmate jeti, ses hızının iki katı hıza ulaşabiliyor. Jetin menzilinin 3 bin kilometre olduğu ve 7 bin 400 kilogram cephane taşıyabileceği belirtiliyor.İlk uçuğunu 2023’te gerçekleştirmesi planlanan jetin fiyatınınsa 25-30 milyon dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210809/Wsj-rus-su-75-checkmate-ucagi-abdnin-basini-agritacak-1045204178.html
rusya
dubai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050484204_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_77db3bb9bc800c2ea0a16df8d6f65cf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rostech, dubai, uçak

Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı, ilk uluslararası tanıtımı için Dubai’de

12:29 09.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSu-75 Checkmate savaş uçağı
Su-75 Checkmate savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya, 5. nesil Checkmate jetini Dubai Airshow-2021 havacılık fuarındaki tanıtımı için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdi. Söz konusu fuardaki tanıtımı, Rus jetinin uluslararası bir alanda ilk görücüye çıkışı olacak.
Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada, yeni nesil Checkmate jetinin bir prototipinin Dubai Airshow-2021 havacılık fuarında sergilenmesi için An-124 tipi bir kargo uçağı ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştırıldığı belirtildi.
Bunun, jetin ülke dışındaki ilk tanıtımı olacağını kaydeden Roctec yetkilileri, Dubai’deki havacılık fuarında Checkmate jetinin basına açık tanıtımının yanında, olası alıcılar için basına kapalı özel tanıtımlarının da yapılacağını söyledi.
Jetin basına açık ilk tanıtımı bu temmuz ayında Rusya’da düzenlenen Maks-2021 havacılık fuarında yapılmıştı.
Kendini radarlardan gizleyebilen tek motorlu Checkmate jeti, ses hızının iki katı hıza ulaşabiliyor. Jetin menzilinin 3 bin kilometre olduğu ve 7 bin 400 kilogram cephane taşıyabileceği belirtiliyor.
İlk uçuğunu 2023’te gerçekleştirmesi planlanan jetin fiyatınınsa 25-30 milyon dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor.
Checkmate - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
WSJ: Rus Su-75 Checkmate uçağı ABD’nin başını ağrıtacak
9 Ağustos, 22:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:27Bağdat sokaklarında zırhlı araçla 'drift'
13:26Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
13:23Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı
13:21Britanya'da yürütülen araştırma: Pandemide kadınların cinsel dürtüsü azaldı, adet döngüleri bozuldu
13:17ByLock'un lisans sahibi tahliye edildi
13:16Babacan, Anıtkabir'i ziyaret etti: Gücümüzü, işgal koşullarında mücadele veren hatıranızdan alıyoruz
13:09Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye yorumu: Karşılıklı saygı olmazsa hiçbir şey işe yaramaz
13:07Heinz, Mars koşullarında yetiştirilen domateslerden ketçap üretti
13:04AB, Ukrayna'yı seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesine aldı
12:58MÜSİAD Başkanı: Asgari ücretin yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz
12:57Babasının vurdurduğu 14 yaşındaki kız konuştu: Daha önce 3 gün işkence yaptı
12:51Nagehan Alçı: Orhan Pamuk'u da Osman Kavala'nın yanına hapse mi göndereceksiniz?
12:49Messi'nin pozu Türkiye'de viral oldu, İBB de katıldı: 'Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi'
12:39İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok
12:36İstanbul’da Sanat ve Antika Fuarı düzenlendi: NFT eserler de sergilendi
12:31Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutma talebi reddedildi
12:29Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı, ilk uluslararası tanıtımı için Dubai’de
12:28Ankara'da çok sayıda kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
12:28'Dünya uzun bir kuraklık döneminin ardından büyük yağmur fırtınalarının yaşanacağı döneme girebilir'
12:17Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor