Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı, ilk uluslararası tanıtımı için Dubai’de

Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada, yeni nesil Checkmate jetinin bir prototipinin Dubai Airshow-2021 havacılık fuarında sergilenmesi için An-124 tipi bir kargo uçağı ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştırıldığı belirtildi.Bunun, jetin ülke dışındaki ilk tanıtımı olacağını kaydeden Roctec yetkilileri, Dubai’deki havacılık fuarında Checkmate jetinin basına açık tanıtımının yanında, olası alıcılar için basına kapalı özel tanıtımlarının da yapılacağını söyledi.Jetin basına açık ilk tanıtımı bu temmuz ayında Rusya’da düzenlenen Maks-2021 havacılık fuarında yapılmıştı.Kendini radarlardan gizleyebilen tek motorlu Checkmate jeti, ses hızının iki katı hıza ulaşabiliyor. Jetin menzilinin 3 bin kilometre olduğu ve 7 bin 400 kilogram cephane taşıyabileceği belirtiliyor.İlk uçuğunu 2023’te gerçekleştirmesi planlanan jetin fiyatınınsa 25-30 milyon dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor.
Rusya, 5. nesil Checkmate jetini Dubai Airshow-2021 havacılık fuarındaki tanıtımı için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdi. Söz konusu fuardaki tanıtımı, Rus jetinin uluslararası bir alanda ilk görücüye çıkışı olacak.
Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada, yeni nesil Checkmate jetinin bir prototipinin Dubai Airshow-2021 havacılık fuarında sergilenmesi için An-124 tipi bir kargo uçağı ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştırıldığı belirtildi.
Bunun, jetin ülke dışındaki ilk tanıtımı olacağını kaydeden Roctec yetkilileri, Dubai’deki havacılık fuarında Checkmate jetinin basına açık tanıtımının yanında, olası alıcılar için basına kapalı özel tanıtımlarının da yapılacağını söyledi.
Jetin basına açık ilk tanıtımı bu temmuz ayında Rusya’da düzenlenen Maks-2021 havacılık fuarında yapılmıştı.
Kendini radarlardan gizleyebilen tek motorlu Checkmate jeti, ses hızının iki katı hıza ulaşabiliyor. Jetin menzilinin 3 bin kilometre olduğu ve 7 bin 400 kilogram cephane taşıyabileceği belirtiliyor.
İlk uçuğunu 2023’te gerçekleştirmesi planlanan jetin fiyatınınsa 25-30 milyon dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor.