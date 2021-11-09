https://tr.sputniknews.com/20211109/saglik-bakani-asi-orani-dusuk-tum-illerimizde-yuzde-75e-ulasmaliyiz-1050615232.html
Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız
Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama sürecine ilişkin olarak, "Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız" dedi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:05+0300
2021-11-09T12:05+0300
2021-11-09T12:05+0300
koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
koronavirüs tedbirleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulundu.Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bayburt ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım!" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/son-24-saatte-27-bin-825-yeni-vaka-tespit-edildi-187-kisi-hayatini-kaybetti-1050599592.html
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türkiye, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, vaka sayısı, koronavirüs tedbirleri
Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama sürecine ilişkin olarak, "Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulundu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bayburt ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım!" ifadesini kullandı.