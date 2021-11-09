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Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız
Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama sürecine ilişkin olarak, "Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız" dedi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
koronavirüs tedbirleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulundu.Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bayburt ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım!" ifadesini kullandı.
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türkiye, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, vaka sayısı, koronavirüs tedbirleri

Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız

12:05 09.11.2021
© AA / Aytuğ Can SencarSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA / Aytuğ Can Sencar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama sürecine ilişkin olarak, "Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75'e ulaşmalıyız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı çağrısında bulundu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bayburt ikinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde %75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım!" ifadesini kullandı.
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