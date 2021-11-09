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https://tr.sputniknews.com/20211109/sahte-fatura-icin-ozel-yasa-geliyor-yeni-mekanizma-kurulacak-1050610941.html
Sahte fatura için özel yasa geliyor: Yeni mekanizma kurulacak
Sahte fatura için özel yasa geliyor: Yeni mekanizma kurulacak
AK Parti'nin, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaşanan sahte fatura ile ilgili yaptığı çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin 15 maddelik ayrı bir yasa... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T09:34+0300
2021-11-09T09:34+0300
türkiye
ak parti
sahte belge
fatura
sahte
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AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması, bütçeden önce ya da sonra yasalaştırılması hedefleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, önce birkaç maddelik bir düzenleme üzerinde duruluyordu. Ancak daha sonra bunun kapsamlı hale getirilmesi kararlaştırıldı. Teklif ile sadece sahte faturanın cezası düzenlenmeyecek aynı zamanda sahte faturayı önleyecek mekanizmalar kurulacak. Sadece cezalar değil, sahte fatura düzenlenmesi önleyen mekanizmalar da düzenleme içinde yer alacak.Fatura limiti düşürülecekYasayla eş zamanlı olarak elektronik fatura kapsamındaki ödemelerin oranı yenilenecek. Şu anda 5 bin liranın üzerinde yapılabilen elektronik faturanın limiti 2 bin liraya kadar düşürülecek. Böylece, yapılan ödemelerin büyük bölümü kayıt altına alınmış olacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde bu düzenleme de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak tekrar uygulamaya konulacak.Teminat istenecekSahte belge düzenleyenler ve geçmişte buna sık başvuranlardan yeni dönemde teminat istenecek. Teminat vermeyenler belge düzenleyemeyecek.Cezalar artacakSahte fatura zincirleme suç kapsamından çıkartılacak. Ancak verilen cezanın oranı artırılmayacak. Şu anda her suç için 3 ila 5 yıl arasında ceza veriliyor. Bunun 5 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çekilmesi planlanıyor.Uzlaşma mekanizmasında değişiklikler Uzlaşma mekanizmasında bazı yenilikler yapılacak. Borcunun yüzde 50'sini yatırmayı kabul edenin cezası yüzde 50 indirilecek. Ancak bu yapılırken de kişinin düzenlediği sahte belge toplam işleminde yüzde 20'yi geçemeyecek. Aksi takdirde uzlaşma yoluna gidilemeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20211104/vergi-kacakciliginda-etkin-pismanliktan-faydalanmak-isteyenlerin-cezasi-yari-oraninda-azalacak-1050465959.html
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ak parti, sahte belge, fatura, sahte

Sahte fatura için özel yasa geliyor: Yeni mekanizma kurulacak

09:34 09.11.2021
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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AK Parti'nin, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaşanan sahte fatura ile ilgili yaptığı çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin 15 maddelik ayrı bir yasa teklifi olarak gündeme taşınması planlanıyor. Teklif kapsamında hem cezalar arttırılacak hem de sahte belge düzenlenmesinin önüne geçecek bir dizi adım atılacak.
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması, bütçeden önce ya da sonra yasalaştırılması hedefleniyor.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, önce birkaç maddelik bir düzenleme üzerinde duruluyordu. Ancak daha sonra bunun kapsamlı hale getirilmesi kararlaştırıldı. Teklif ile sadece sahte faturanın cezası düzenlenmeyecek aynı zamanda sahte faturayı önleyecek mekanizmalar kurulacak. Sadece cezalar değil, sahte fatura düzenlenmesi önleyen mekanizmalar da düzenleme içinde yer alacak.

Fatura limiti düşürülecek

Yasayla eş zamanlı olarak elektronik fatura kapsamındaki ödemelerin oranı yenilenecek. Şu anda 5 bin liranın üzerinde yapılabilen elektronik faturanın limiti 2 bin liraya kadar düşürülecek. Böylece, yapılan ödemelerin büyük bölümü kayıt altına alınmış olacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde bu düzenleme de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak tekrar uygulamaya konulacak.

Teminat istenecek

Sahte belge düzenleyenler ve geçmişte buna sık başvuranlardan yeni dönemde teminat istenecek. Teminat vermeyenler belge düzenleyemeyecek.

Cezalar artacak

Sahte fatura zincirleme suç kapsamından çıkartılacak. Ancak verilen cezanın oranı artırılmayacak. Şu anda her suç için 3 ila 5 yıl arasında ceza veriliyor. Bunun 5 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çekilmesi planlanıyor.

Uzlaşma mekanizmasında değişiklikler

Uzlaşma mekanizmasında bazı yenilikler yapılacak. Borcunun yüzde 50'sini yatırmayı kabul edenin cezası yüzde 50 indirilecek. Ancak bu yapılırken de kişinin düzenlediği sahte belge toplam işleminde yüzde 20'yi geçemeyecek. Aksi takdirde uzlaşma yoluna gidilemeyecek.
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