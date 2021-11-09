https://tr.sputniknews.com/20211109/sahte-fatura-icin-ozel-yasa-geliyor-yeni-mekanizma-kurulacak-1050610941.html

Sahte fatura için özel yasa geliyor: Yeni mekanizma kurulacak

Sahte fatura için özel yasa geliyor: Yeni mekanizma kurulacak

AK Parti'nin, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaşanan sahte fatura ile ilgili yaptığı çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin 15 maddelik ayrı bir yasa... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T09:34+0300

2021-11-09T09:34+0300

2021-11-09T09:34+0300

türkiye

ak parti

sahte belge

fatura

sahte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1042912236_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_090fbad1c810cc449484fc5c3791824f.jpg

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması, bütçeden önce ya da sonra yasalaştırılması hedefleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, önce birkaç maddelik bir düzenleme üzerinde duruluyordu. Ancak daha sonra bunun kapsamlı hale getirilmesi kararlaştırıldı. Teklif ile sadece sahte faturanın cezası düzenlenmeyecek aynı zamanda sahte faturayı önleyecek mekanizmalar kurulacak. Sadece cezalar değil, sahte fatura düzenlenmesi önleyen mekanizmalar da düzenleme içinde yer alacak.Fatura limiti düşürülecekYasayla eş zamanlı olarak elektronik fatura kapsamındaki ödemelerin oranı yenilenecek. Şu anda 5 bin liranın üzerinde yapılabilen elektronik faturanın limiti 2 bin liraya kadar düşürülecek. Böylece, yapılan ödemelerin büyük bölümü kayıt altına alınmış olacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde bu düzenleme de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak tekrar uygulamaya konulacak.Teminat istenecekSahte belge düzenleyenler ve geçmişte buna sık başvuranlardan yeni dönemde teminat istenecek. Teminat vermeyenler belge düzenleyemeyecek.Cezalar artacakSahte fatura zincirleme suç kapsamından çıkartılacak. Ancak verilen cezanın oranı artırılmayacak. Şu anda her suç için 3 ila 5 yıl arasında ceza veriliyor. Bunun 5 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çekilmesi planlanıyor.Uzlaşma mekanizmasında değişiklikler Uzlaşma mekanizmasında bazı yenilikler yapılacak. Borcunun yüzde 50'sini yatırmayı kabul edenin cezası yüzde 50 indirilecek. Ancak bu yapılırken de kişinin düzenlediği sahte belge toplam işleminde yüzde 20'yi geçemeyecek. Aksi takdirde uzlaşma yoluna gidilemeyecek.

https://tr.sputniknews.com/20211104/vergi-kacakciliginda-etkin-pismanliktan-faydalanmak-isteyenlerin-cezasi-yari-oraninda-azalacak-1050465959.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, sahte belge, fatura, sahte