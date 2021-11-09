https://tr.sputniknews.com/20211109/sehit-analari-dernegi-baskani-akbaba-ben-yargilanirken-neredeydiniz-ben-sehit-anasi-degil-miyim-1050604191.html

Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba: Ben yargılanırken neredeydiniz, ben şehit anası değil miyim?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba: Ben yargılanırken neredeydiniz, ben şehit anası değil miyim?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, kendisinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanmasını hatırlatarak, "Madem o kadar şehitler baş... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T00:39+0300

2021-11-09T00:39+0300

2021-11-09T00:39+0300

türkiye

lütfü türkkan

iyi parti

pakize akbaba

şehit anaları derneği

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İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Pakize Alp Akbaba, İYİ Parti milletvekili Türkkan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında Akşener’i protesto eden bir vatandaş ile tartışması ve sarf ettiği hakaret içerikli sözleri nedeniyle gelen tepkiler hakkında açıklama yaptı.T24'ün ANKA'dan aktardığı habere göre "Dünden beri uykularımız kaçtı, çünkü haksızlığı hiç kaldıramıyorum” diyen Akbaba, Lütfü Türkkan'ın küfrünün kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Bu utanç verici bir şeydir. Bunu herkes gibi ben de kınıyorum” dedi.'Bir de madalyonun öbür tarafı var'Akbaba, “Bir de madalyonun öbür tarafı var” diyerek şöyle konuştu:"Sayın cumhurbaşkanı, tamam yenilir yutulur gibi değil diyorsunuz. Şehide ‘kelle' demek yenilir yutulur mu? Öcalan'ın mektubunu okuttun, milli yerli dedin yenilir yutulur mu?74 şehidin katilini getirdin, TRT'de konuşturdun yenildi yutuldu mu? Şehit anasını mahkemeye verdin, ayağım daha yeni ameliyat olmuştu mahkemelerde süründürdün, yenilir yutulur mu? Kelle dediğin için 3 kuruşluk dava açtım.Onun intikamını almak için kaç senedir bana kan kusturuyorsunuz ama umurumda değil. Artık korkmuyorum çünkü adalet yok. Adalet bir kişinin dudağının arasında."'Şehit ailelerini bölüp parçalıyorsunuz'"Benim üzüntüm şehit ailelerini bölüp parçalıyorsunuz. Ayrım, gayrım yapıyorsunuz. Madem o kadar şehitler baş tacınızdı, aileleri emanetleri baş tacınızdı, siz niye bize bu hakareti yapıyorsunuz? Şehit babasına yapmadığınız, bırakmadığınız (kalmadı), hapse attınız.Bana karşı çıkıyor dediniz, neler yaptınız. Şimdi efendim, ‘şehit aileleri bizim başımızın tacı, yenilir yutulur gibi bu küfrü kabul etmiyorum' (diyorsunuz), ben de etmiyorum.Sizin yaptığınız da yenilir yutulur gibi değil. Kusura bakmayın, haddinizi bilin. Sizden korkmuyorum. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum."'Ben şehit annesi değil miydim, bana neler ettiniz, hakkım size haram olsun'İktidara seslendiği görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Pakize Akbaba, “Her şeyi ayırdınız, şehit ailelerini de ayırdınız. Sizden olana sahip çıkıp sizden olmayanı ezdiniz. Ben şehit annesi değil miydim, bana neler ettiniz, hakkım size haram olsun!” ifadelerini kullandı.Hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştıVan Başkale'de 1993 yılında teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Astsubay Namık Ayhan Akbaba’nın annesi Pakize Alp Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının şikâyetlerini geri çektiklerini açıklamalarının ardından da mahkeme, 6 Kasım 2019’da görülen duruşmada Pakize Akbaba'nın beraatına karar vermişti.

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lütfü türkkan, iyi parti, pakize akbaba, şehit anaları derneği