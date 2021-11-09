https://tr.sputniknews.com/20211109/senol-gunesten-fenerbahce-iddialarina-yanit-dinlenmekten-baska-bir-sey-dusunmuyorum-1050625753.html

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt: Dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt: Dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum

Adı son zamanlarda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş sessizliğini bozdu. Tecrübeli teknik adam iddiaların doğru olmadığını ve bir süre daha... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T15:37+0300

2021-11-09T15:37+0300

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fenerbahçe

şenol güneş

spor

iddia

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A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra boşta bulunan Şenol Güneş, Gazetekuzey internet sitesine yaptığı açıklamada şu an için çalışmayı düşünmediğini söyledi. 'Maçları da doğru dürüst izlemiyorum'"Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum" diyen Güneş, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20210913/senol-gunes-esyalarini-toplayarak-vedalasti-1048876696.html

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2021

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fenerbahçe, şenol güneş, iddia