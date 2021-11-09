https://tr.sputniknews.com/20211109/serdar-atasoya-fetoden-14-yil-2-ay-hapis-cezasi-1050620273.html
Serdar Atasoy'a FETÖ'den 14 yıl 2 ay hapis cezası
Serdar Atasoy'a FETÖ'den 14 yıl 2 ay hapis cezası
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandıktan sonra FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:49+0300
2021-11-09T13:49+0300
2021-11-09T13:49+0300
türkiye
fetö/pdy
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
serdar atasoy
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Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na atandıktan sonra FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 545 bin 820 lira adli para cezası verdi.İddianamede neler var?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullanan Atasoy, 1996'da Harp Okulundan teğmen olarak mezun oldu. Atasoy emniyet ifadesinde, İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de Gülen'in elini öptüğünü itiraf etti. Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı, tuğgeneral Serdar Atasoy'un apoletleri söküldü.O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde yer alan Atasoy, 2003'te örgütün kendisine verdiği sınav sorularıyla kurmaylık sınavını kazandı. Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı. Bu göreve başlamadan kısa süre önce Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verilen Atasoy, emekliye ayrıldı. Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladı. Ayrıca Atasoy'un telefonu ile mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonların 23 kez ortak baz sinyali verdiği tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210709/fetoden-yargilanan-eski-tuggeneral-atasoy-tutuklandi-1044929798.html
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fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, serdar atasoy
Serdar Atasoy'a FETÖ'den 14 yıl 2 ay hapis cezası
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandıktan sonra FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 545 bin 820 lira adli para cezası verdi.
Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na atandıktan sonra FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 545 bin 820 lira adli para cezası verdi.
İddianamede neler var?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullanan Atasoy, 1996'da Harp Okulundan teğmen olarak mezun oldu. Atasoy emniyet ifadesinde, İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de Gülen'in elini öptüğünü itiraf etti. Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı, tuğgeneral Serdar Atasoy'un apoletleri söküldü.
O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde yer alan Atasoy, 2003'te örgütün kendisine verdiği sınav sorularıyla kurmaylık sınavını kazandı. Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı. Bu göreve başlamadan kısa süre önce Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verilen Atasoy, emekliye ayrıldı. Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladı. Ayrıca Atasoy'un telefonu ile mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonların 23 kez ortak baz sinyali verdiği tespit edildi.