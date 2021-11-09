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https://tr.sputniknews.com/20211109/sili-kongresi-devlet-baskani-sebastian-pineranin-azil-islemini-onayladi-1050632003.html
Şili Kongresi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın azil işlemini onayladı
Şili Kongresi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın azil işlemini onayladı
Şili Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, 'bir maden projesinin satışında yolsuzluk yaptığı' iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Devlet Başkanı... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T17:55+0300
2021-11-09T17:55+0300
dünya
şili
temsilciler meclisi
senato
sebastian pinera
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Şili Senatosunda yaklaşık 22 saat süren oturumun ardından Pinera'nın azil işleminin başlatılması, 3 'çekimser' ile 67 'hayır' oyuna karşı 78 'evet' oyuyla Temsilciler Meclisinde kabul edildi.Bu onayının ardından Senato'da oylanacak azil işleminin burada 3'te 2'lik çoğunluk tarafından kabul edilmesi durumunda Devlet Başkanı Pinera görevinden azledilecek.43 üyesi bulunan Senatoda 24 koltuğa sahip muhalifler, Pinera'nın azil işlemini resmileştirmek için iktidar yanlısı 5 senatörün oyuna ihtiyaç duyacak.Senatoda da onaylanması durumunda İçişleri Bakanının, ülkeyi 120 gün içinde devlet başkanlığı seçimine götürmesi gerekiyor.Öte yandan Şili'de 21 Kasım'da devlet başkanlığı seçimi yapılacak.Sosyalist vekilden yaratıcı çözüm: 15 saat konuştuŞili Sosyalist Partisi Milletvekili Jaime Naranjo, Temsilciler Meclisindeki oturumda, karantinada bulunan milletvekili Giorgio Jackson'un oylamaya yetişebilmesi için konuşmasını yaklaşık 15 saat uzattı.Naranjo, konuşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben ona (Giorgio Jackson) oylamada hazır bulunabilmesi ve böylece azil işleminin onaylanması için bir dayanışma jesti yaptım. Eğer bir dayanışma jesti için beni etik kuruluna şikayet edeceklerse bu benim için onurdur." ifadesini kullandı.Jackson, Kovid-19'a yakalanmış bir kişiyle temasta bulunduğu için pazartesi günü karantinada bulunuyordu.Naranjo, konuşmasını uzatarak oylamanın salı günün ilk saatlerinde yapılmasını ve böylece Jackson'un oylamaya yetişebilmesini sağladı.Pandora Belgeleri'nde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın hissedarı olduğu Dominga maden projesinin 2010'da 152 milyon dolara satışında usulsüzlük yapıldığı iddialarının yer alması nedeniyle Pinera hakkında soruşturma başlatılmıştı.Azil işlemi, Pinera'ya yöneltilen yolsuzluk iddialarının ardından 'Devlet Başkanının anayasadaki dürüstlük ilkesini ihlal etmesi ve milletin onurunu ciddi şekilde tehlikeye atması' suçlamalarıyla Temsilciler Meclisine sunulmuştu.
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şili, temsilciler meclisi, senato, sebastian pinera

Şili Kongresi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın azil işlemini onayladı

17:55 09.11.2021
© REUTERS / PABLO SANHUEZAŞili'deki protestolarda Devlet Başkanı Sebastian Pinera'yı eleştiren bir pankart
Şili'deki protestolarda Devlet Başkanı Sebastian Pinera'yı eleştiren bir pankart - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / PABLO SANHUEZA
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Şili Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, 'bir maden projesinin satışında yolsuzluk yaptığı' iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın azil işleminin başlatılmasına onay verdi.
Şili Senatosunda yaklaşık 22 saat süren oturumun ardından Pinera'nın azil işleminin başlatılması, 3 'çekimser' ile 67 'hayır' oyuna karşı 78 'evet' oyuyla Temsilciler Meclisinde kabul edildi.
Bu onayının ardından Senato'da oylanacak azil işleminin burada 3'te 2'lik çoğunluk tarafından kabul edilmesi durumunda Devlet Başkanı Pinera görevinden azledilecek.
43 üyesi bulunan Senatoda 24 koltuğa sahip muhalifler, Pinera'nın azil işlemini resmileştirmek için iktidar yanlısı 5 senatörün oyuna ihtiyaç duyacak.
Senatoda da onaylanması durumunda İçişleri Bakanının, ülkeyi 120 gün içinde devlet başkanlığı seçimine götürmesi gerekiyor.
Öte yandan Şili'de 21 Kasım'da devlet başkanlığı seçimi yapılacak.

Sosyalist vekilden yaratıcı çözüm: 15 saat konuştu

Şili Sosyalist Partisi Milletvekili Jaime Naranjo, Temsilciler Meclisindeki oturumda, karantinada bulunan milletvekili Giorgio Jackson'un oylamaya yetişebilmesi için konuşmasını yaklaşık 15 saat uzattı.
Naranjo, konuşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben ona (Giorgio Jackson) oylamada hazır bulunabilmesi ve böylece azil işleminin onaylanması için bir dayanışma jesti yaptım. Eğer bir dayanışma jesti için beni etik kuruluna şikayet edeceklerse bu benim için onurdur." ifadesini kullandı.
Jackson, Kovid-19'a yakalanmış bir kişiyle temasta bulunduğu için pazartesi günü karantinada bulunuyordu.
Naranjo, konuşmasını uzatarak oylamanın salı günün ilk saatlerinde yapılmasını ve böylece Jackson'un oylamaya yetişebilmesini sağladı.
Pandora Belgeleri'nde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın hissedarı olduğu Dominga maden projesinin 2010'da 152 milyon dolara satışında usulsüzlük yapıldığı iddialarının yer alması nedeniyle Pinera hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Azil işlemi, Pinera'ya yöneltilen yolsuzluk iddialarının ardından 'Devlet Başkanının anayasadaki dürüstlük ilkesini ihlal etmesi ve milletin onurunu ciddi şekilde tehlikeye atması' suçlamalarıyla Temsilciler Meclisine sunulmuştu.
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