https://tr.sputniknews.com/20211109/sinav-sorularini-ele-gecirip-dagitmislar-56-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1050614535.html

Sınav sorularını ele geçirip dağıtmışlar: 56 kişi hakkında gözaltı kararı

Sınav sorularını ele geçirip dağıtmışlar: 56 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük gerekçesiyle 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T11:39+0300

2021-11-09T11:39+0300

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türkiye

gözaltı

fetö

sınav

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Ankara merkezli 25 ilde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularına eriştiği ve bu soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlendi.Gözaltı kararına ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 25 ilde 09.11.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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gözaltı, fetö, sınav