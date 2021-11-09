https://tr.sputniknews.com/20211109/singapurdan-rest-asi-olmayip-kovide-yakalanan-tedavi-masrafini-devletin-karsilamasini-beklemesin-1050614164.html

Singapur'dan rest: Aşı olmayıp Kovid'e yakalanan tedavi masrafını devletin karşılamasını beklemesin

Singapur'dan rest: Aşı olmayıp Kovid'e yakalanan tedavi masrafını devletin karşılamasını beklemesin

Asya'nın küçük kent devleti, halkı aşı olmaya teşvik amacıyla, aşısız kalmayı tercih edenlere Kovid-19'a yakalanmaları halinde sağlık masraflarını kendi... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T11:29+0300

2021-11-09T11:29+0300

2021-11-09T11:48+0300

koronavirüs

singapur

aşı

ücret

ücretsiz

sağlık sistemi

masraf

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Aralık 2019'da Çin'de başlayan Kovid pandemisi yaklaşık 2 yılı devirirken artık aşısızların pandemisine dönüştüğüne dair dünyadan gelen tepkiler eşliğinde aşısızlara en sert yaptırımı Singapur getirdi. Asya'nın küçük kent devletinin hükümeti, halkı aşı olmaya teşvik amacıyla, aşısız kalmayı tercih eden Kovid-19 hastalarının sağlık masraflarının karşılanmayacağı restini çekti. Sağlık Bakanlığı "Aşılanmamış kişiler, halihazırda ağır vakaların ve yoğun bakımdakilerin önemli çoğunluğunu oluşturuyor ve sağlık kaynaklarımız üzerindeki baskıyı orantısız şekilde artırıyor" açıklamasını yaparak ekledi:"Bu nedenle, 8 Aralık 2021'den itibaren, isteğe bağlı olarak aşılanmamış Kovid hastalarından ücret almaya başlayacağız."'Sağlık sistemine ağır yük bindiriyorsunuz''Yoğun bakım kapasitesinin yüzde 70 oranında dolu olmasının hala yönetilebilir olduğunu ve son dönemde enfeksiyonların büyük çoğunluğunun hafif veya asemptomatik seyrettiğini' söyleyen hükümet, diğer yandan 'pandeminin hala sağlık sistemindeki insan gücünü zorladığına ve vaka sayılarındaki yeniden artışın hastanelere ağır yük getirmekte olduğuna' dikkat çekti. '1 Ocak'a dek aşılarınızı tamamlayın, yoksa...'Kısmen aşılanmış kişilerin devlet imkanlarıyla aşılarını tamamlamaları için tanınan son tarih, 31 Aralık. Bu tarihten sonra bu kişilerden Kovid ile ilgili herhangi bir tedavi için ücret alınacak. Bugüne değinki uygulamaya göre, yurtdışından döndükten kısa süre sonra testi pozitif çıkanlar dışında, tüm Singapurlular, Kovid'e karşı ücretsiz aşı ve tedavi hakkına sahip. 8 Aralık 2021'den itibaren devreye girecek uygulamada, 12 yaşın altındaki çocuklar ve sağlık sorunları nedeniyle aşı olamayan kişilere ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaya devam edecek.Sağlık Bakanlığı verilerine göre Singapur'da son üç haftadır günlük vaka ortalaması 3 bini geçiyor. 5.7 milyon nüfuslu kent devleti, 2019 sonundan beri Kovid'den 220 binden fazla vaka ve 511 can kaybı gördü.

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singapur, aşı, ücret, ücretsiz, sağlık sistemi, masraf