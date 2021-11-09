https://tr.sputniknews.com/20211109/spacex-kapsulu-199-gunun-ardindan-meksika-korfezine-indi-1050636170.html

SpaceX kapsülü 199 günün ardından Meksika Körfezi’ne indi

SpaceX kapsülü 199 günün ardından Meksika Körfezi’ne indi

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait Dragon kapsülünde 199 günlük görev uçuşunu tamamlayan 4 "Mürettebat-2" astronotu Meksika Körfezi’ne iniş gerçekleştirdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T20:07+0300

2021-11-09T20:07+0300

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yaşam

uzay

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kapsül

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Space.com sitesinin haberine göre, "Mürettebat-2" astronotları uzayda 6 ay kaldıktan sonra dün gece geç saatlerde Dünya'ya dönerek SpaceX şirketinin ikinci uzun süreli görevini başarıyla tamamlamış oldu.Şirketin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için gerçekleştirdiği "Mürettebat-2" görevindeki astronotlar, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pensacola şehrinin güneyindeki Meksika Körfezi’ne güvenli şekilde iniş yaptı.Paraşütle denize inen kapsülün bulunduğu noktaya kurtarma gemisi gönderildi.

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2021

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uzay, space x, kapsül