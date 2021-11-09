https://tr.sputniknews.com/20211109/squid-gamein-yaraticisi-dong-hyuk-2-sezon-cekilecek-1050638233.html

Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk: 2. sezon çekilecek

Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk: 2. sezon çekilecek

Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 2. sezonunun çekileceğini söyledi. Squid Game 2. sezon hakkında Netflix tarafından henüz resmi bir... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T21:29+0300

2021-11-09T21:29+0300

2021-11-09T22:38+0300

yaşam

squid game

netflix

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Dizinin Los Angeles’ta düzenlenen özel gösteriminde konuşan yönetmen Hwang Dong-hyuk, “Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var” dedi. Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı. Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci sezonun çekileceğini “Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum” sözleriyle onayladı.Netflix'in en çok izlenen yapımı olmuştuPopüler Netflix dizisi Squid Game’in 9 bölümlük ilk sezonu 17 Eylül’de yayınlanmıştı. Dizi, yayınlandığı günden bu yana dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Netflix’in açıkladığı verilere göre, dizi ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Bu kadar kısa sürede elde ettiği başarı, dizinin devamı hakkında birçok soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.Yazar ve Yönetmen Hwang Dong-hyuk, daha önce böyle bir diziyi tek başına yazıp yönetmenin çok zor olduğunu bu yüzden de ikinci sezon çalışmalarının onu endişelendirdiğini açıklamıştı. Ancak diziye olan ilgiyi karşılıksız bırakmanın mümkün olmadığını anlamış olacak ki, ikinci sezonu planlamaya başlamış. Şu anda ne zaman ve nasıl olacağı belirsiz olsa da ünlü yönetmen Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonu olacağına dair söz verdi.

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squid game, netflix