https://tr.sputniknews.com/20211109/stalinin-torununun-oglu-evsiz-kaldi-1050638993.html

'Stalin'in torununun oğlu evsiz kaldı'

'Stalin'in torununun oğlu evsiz kaldı'

Sovyet lider Josef Stalin'in torununun oğlu Salim Bensaad’ın babası ile yaşadığı bir çekişme sonrasında fiilen evsiz kaldığı ileri sürüldü. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T22:02+0300

2021-11-09T22:02+0300

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yaşam

josef stalin

torun

evsiz

stalin

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Rus 360 televizyonunun Bensaad’ın basın ataşesi Vadim Gorojankin’in demecine dayandırdığı habere göre Stalin'in torununun oğlu Salim Bensaad, Cezayir vatandaşı olan babası Hosin Bensaad ile yaşadığı bir çekişme sonrasında fiilen evsiz kaldı.Gorojankin’in aktardığı üzere Salim, Moskova’da kayıtlı olduğu apartman dairesinin kilidi babası tarafından değiştirildikten sonra geceleri otomobilinde geçirmek zorunda kalıyor. Basın ataşesi, bu hamleyi Stalin’in torun oğlu Salim’in hayatına kast etmeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdi.Yazarlarından biri Bensaad’ın olduğu bir kitabın yayınlanmasından sonra aile fertlerinin arasındaki sıkıntıların büyüdüğünü anlatan Gorojankin, “Lana (Rus yazar Lana Parşina) tarafından Selim ile birlikte hazırlanan kitabın bu yakınlarda piyasaya sürülmesinden sonra durum çok ciddileşti” ifadelerini kullandı.Basın ataşesi, aile içi anlaşmazlığın Bensaad’ları dairesi üzerindeki mülkiyet hakkı ile ilgili yaşandığını sözlerine ekledi.2019’da çıkan haberlerde, Stalin’in torun oğlunun Moskova’nın merkezinde sahip olduğu apartman dairesinden dolayı ‘kara emlakçılar’ tarafından ölümle tehdit edildiği iddia edilmişti.Bensaad’ın çocukluğundan beri duyma bozukluğu olan 47 yaşında bir ressam olduğu ve eşi ile birlikte Moskova’nın merkez bölgesinde bulunan 80 metrekarelik bir dairede yaşadığı biliniyor. Salim’in ve sürekli olarak Cezair’de oturan babasının payı olduğu dairenin kadastro raiç bedelinin yaklaşık 30 milyon ruble (4.1 milyon TL) olduğu ileri sürülüyor.

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josef stalin, torun, evsiz, stalin