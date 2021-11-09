https://tr.sputniknews.com/20211109/thyden-belarus-ucusu-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor-1050628837.html

THY'den Belarus uçuşu açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

THY'den Belarus uçuşu açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' şeklindeki... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T16:40+0300

2021-11-09T16:40+0300

2021-11-09T16:40+0300

türkiye

belarus

sefer

uçuş

türk hava yolları (thy)

yalanlama

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THY, bazı basın kuruluşlarının, 'Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' iddiasının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yaptı.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211109/belarustan-gocmenlerin-girisini-bloke-eden-polonyaya-sinirda-provokasyon-uyarisi--1050623565.html

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belarus, sefer, uçuş, türk hava yolları (thy), yalanlama