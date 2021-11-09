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THY'den Belarus uçuşu açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
THY'den Belarus uçuşu açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' şeklindeki... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:40+0300
2021-11-09T16:40+0300
türkiye
belarus
sefer
uçuş
türk hava yolları (thy)
yalanlama
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THY, bazı basın kuruluşlarının, 'Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' iddiasının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yaptı.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211109/belarustan-gocmenlerin-girisini-bloke-eden-polonyaya-sinirda-provokasyon-uyarisi--1050623565.html
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belarus, sefer, uçuş, türk hava yolları (thy), yalanlama

THY'den Belarus uçuşu açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

16:40 09.11.2021
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' şeklindeki haberleri yalanladı.
THY, bazı basın kuruluşlarının, 'Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' iddiasının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Polonya- Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Belarus’tan, göçmenlerin girişini bloke eden Polonya’ya ‘sınırda provokasyon’ uyarısı
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