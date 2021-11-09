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Ticaret Bakanlığı gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı: Fiyatları 100 bin liranın altında
Ticaret Bakanlığı gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı: Fiyatları 100 bin liranın altında
Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarılan otomobiller, 100 bin TL ve altında fiyatlarla... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T17:06+0300
2021-11-09T17:06+0300
ekonomi
otomobil
araç
ticaret bakanlığı
ikinci el
ikinci el otomobil
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Ticaret Bakanlığı her ay, ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında birçok markanın modeli bulunuyor.Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir.Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20211102/otomotiv-pazari-ekimde-yuzde-401-daraldi-1050396466.html
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otomobil, araç, ticaret bakanlığı, ikinci el, ikinci el otomobil

Ticaret Bakanlığı gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı: Fiyatları 100 bin liranın altında

17:06 09.11.2021
© AAAraba - otomobil - araç
Araba - otomobil - araç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarılan otomobiller, 100 bin TL ve altında fiyatlarla ihale yoluyla alıcı bulacak.
Ticaret Bakanlığı her ay, ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında birçok markanın modeli bulunuyor.
Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir.
Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar ise şöyle:
2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.
2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.
1999 Opel Vectra model araç 66 bin liradan satışa çıkarıldı.
2007 model Mıtsubishi Grandis marka araç 66 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.
2004 model Peugeot 307 marka araç 70 bin liradan satışa çıkarıldı.
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