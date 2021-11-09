https://tr.sputniknews.com/20211109/ticaret-bakanligi-gumrukte-el-konulan-otomobilleri-satisa-cikardi-fiyatlari-100-bin-liranin-altinda-1050629989.html

Ticaret Bakanlığı gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı: Fiyatları 100 bin liranın altında

Ticaret Bakanlığı gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı: Fiyatları 100 bin liranın altında

Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapıyor. Piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarılan otomobiller, 100 bin TL ve altında fiyatlarla... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T17:06+0300

2021-11-09T17:06+0300

2021-11-09T17:06+0300

ekonomi

otomobil

araç

ticaret bakanlığı

ikinci el

ikinci el otomobil

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Ticaret Bakanlığı her ay, ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında birçok markanın modeli bulunuyor.Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir.Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar ise şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20211102/otomotiv-pazari-ekimde-yuzde-401-daraldi-1050396466.html

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otomobil, araç, ticaret bakanlığı, ikinci el, ikinci el otomobil