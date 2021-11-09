https://tr.sputniknews.com/20211109/tunc-soyer-celik-gibi-sabrim-var-iyilikten-ayrilmayacagim-1050605780.html

Tunç Soyer: Çelik gibi sabrım var, iyilikten ayrılmayacağım

Tunç Soyer: Çelik gibi sabrım var, iyilikten ayrılmayacağım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, bu memlekette daha iyi şeyler yapabilmek için hiçbir menfaat beklemeden canla, başla çalışmaya devam edeceğini... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T01:49+0300

2021-11-09T01:49+0300

2021-11-09T01:49+0300

türkiye

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

tunç soyer

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Başkan Tunç Soyer idaresinde yapıldı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen hafta yaşananlar, yürütülen çalışmalar ve yurt dışı temaslarıyla ilgili meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Glasgow’daki temasları ve İskoçya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmanın detayları ile ilgili konuşan Başkan Soyer, “Birleşmiş Milletler’in (BM) Glasgow’daki zirvesi 40 binin üzerinde insanın katıldığı dev bir organizasyondu. Şunu gururla söylemeliyim ki; bizim oradaki varlık sebebimiz Eylül ayında düzenlediğimiz Kültür Zirvesi’ydi. Kültür Zirvesi’nde ortaya çıkan manifesto bildiğiniz gibi ‘Döngüsel Kültür’ kavramını ortaya koymuştu ve bu kavram büyük ilgi topladı. Birçok mecrada ‘Döngüsel Kültür’ kavramı konuşuluyor, tartışılıyor. ‘Döngüsel Ekonomi’ gibi önümüzdeki yıllarda da daha çok konuşulacağı dillendiriliyor. İzmir adına son derece gurur verici bir ziyaret oldu” dedi. Eleştirilere tek tek yanıt verdiKatılamadığı geçmiş meclis oturumlarında gündeme gelen eleştirilere de cevap veren Başkan Soyer, şunları söyledi: “Elektrik fabrikasıyla ilgili, ‘orada hukuki problem var, o nedenle verilemiyor’ denilmiş. Orada bir hukuki problem yok. Çok net. İki buçuk sene önce ihaleye çıkaran irade, ihale sonucunu iptal eden irade, iki buçuk sene sonra yeniden ihaleye çıkmayan iradenin önünde hiçbir hukuki engel yok. Aynı şekilde bir başka nokta; 300 küsur milyon dolarlık kredi talebimizle ilgili, ‘Dünya Bankası direktörü açıklama yaptı. Böyle bir kredi yok' denilmiş. Biz rüya görmedik! 4 ay boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı, İller Bankası uzmanlarıyla müzakere yapıldı. Bu müzakereler sonunda 5 Mayıs’ta Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın bize yazdığı yazı var. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri Dünya Bankası’yla geçen hafta tekrar görüşmeye gittiler.Diliyorum ki bu kredi Türkiye’nin başka kentleri için de genişletilecek. Son aldığım duyumlar öyle. Yine diliyorum ve biliyorum ki, İzmir için yapılmış bu çalışma yine İzmir’in haklarını teslim ederek sonuçlanacaktır. Sabırsızlıkla bunu bekliyoruz. Ama, ‘böyle bir kredi yok, planlanan böyle bir kredi yok’ lafları doğru değil. ‘Borç batağında bir Seferihisar Belediyesi bıraktı, bugün Seferihisar Belediyesi’nde personel maaşı ödenemiyor, geriden geliyor’ denilmiş. Yok böyle bir şey, doğru değil. Seferihisar Belediyesi’nde bugün geriden gelen bir maaş ödemesi yok. ‘Seferihisar Belediyesi’ni 10 yılda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 2 buçuk yılda batırdı’ lafları var. Bunlar doğru değil. Bunların bu biçimde dillendirilmesi de doğru değil. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toleransı, hoşgörüsü geniş olabilir ama ona güvenerek oy veren 1 buçuk milyondan fazla insanın hakkını savunmak da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na düşer. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı'na yönelik kişilik haklarına saldırı, aşağılayıcı, bu kadar ağır ithamlar doğru değil. Benim bir meclis üyesi arkadaşımın eşiyle, geçmişiyle ilgili bir cümle kurduğumu duydunuz mu? Bizim böyle bir şey yapmamamız lazım. Bizim bu şehirde siyasetin seviyesini korumak en başta gelecek nesillere olan vazifemizdir. Önergelerimizin, komisyon raporlarımızın yüzde 90’ından fazlası oy birliğiyle geçiyor, bununla iftihar ediyoruz. O zaman bunlar nasıl konuşuluyor? Biz birbirimizi eleştireceğiz, birbirimize elbette söyleyecek çok sözümüz var ama bu seviyede olduğu zaman doğru değil.” 'Türkiye’de tarımı bitiren şey ne iklim değişikliği ne üreticinin tembelliği'“Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla hayata geçirdikleri çalışmalara ilişkin eleştirilere de yanıt veren Soyer, “Türkiye’de tarım bitti. Türkiye’de tarımı birileri bitirdi. Türkiye’de tarımı bitiren şey ne iklim değişikliği ne üreticinin tembelliği… Hayır; tarımı bitiren tamamen yanlış politikalar. Tamamen dışarıdan ithalatla ayakta kalabilen, samanı, buğdayı ithal ettiğimiz bir noktaya geldik. Siz bunu beğenebilirsiniz, bunda bir mahzur görmeyebilirsiniz. Ama bunun şöyle yansımaları oluyor; üretici süt hayvanını kesime gönderiyor. Üretici artık tarım yapmak istemiyor, köyünü terk ediyor. Toplumun dengeleri bozuldu. Köyden kente göç neden oluyor? İnsan doyduğu toprağı niye terk etsin? Aç kaldığı, çocuğunun geleceğini sağlayamadığı için. Türkiye nüfusunun gençlerinin 3’te 1’i işsiz! Büyük bölümü tarımda işsizlikten kaynaklanıyor. Ürettiğinin karşılığını alamadığı, doyamadığı için, ailesini geçindiremediği için. Mazot, gübre, girdi fiyatları, maliyetlerin tamamındaki etkiler. Peki buna razı mı olacağız? Biz ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ü bunun için söylüyoruz. Israrla söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bu tarım politikası bir kader değil. Herkesin çaresizlik içinde rıza göstererek katlanacağı bir durum değil. Biz bu bereketli topraklara ve bu kadim kültürün insanlarına inanıyoruz. Onlarla beraber bambaşka bir tarımı, bu topraktan bereketin fışkırdığı bir tarımı hayata geçireceğiz. Bunu her yerde ısrarla söylemeye devam edeceğiz” dedi. 'Hep samimiyet diye dillendirdiğimiz şey asla yalanı kaldırmaz'Soyer oturumun son kısmında yaptığı konuşmada tüm meclis üyelerini iyilik üzerinden siyaset yapmaya çağırdı. Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211107/tunc-soyer-toplu-ulasim-hizmetlerinden-kdv-ve-otv-alinmasin-1050566391.html

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izmir, izmir büyükşehir belediyesi, tunç soyer