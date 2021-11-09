https://tr.sputniknews.com/20211109/turk-is-asgari-ucreti-10-gunde-belirleyelim-1050631818.html

Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar sürdüğünü anımsatarak ilk 10 günde sonuçlandırma çağrısı yaptı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T17:52+0300

2021-11-09T17:52+0300

2021-11-09T17:52+0300

ekonomi

enflasyon

türk-iş

işçi

asgari ücret

açıklama

zam

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez, Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi’nde maden işçileriyle bir araya geldi. İşçilerle görüşen Atalay, şöyle konuştu: “Asgari ücret görüşmelerine aralık ayının başında başlıyoruz, sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, iş veren ne vereceğini bilsin.”‘Toplumu tebessüm ettirecek bir ücret’Asgari ücret görüşmelerinin 45 yıldır sürdüğünü belirten Atalay şunları söyledi: “Türk-İş olarak beş kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye’nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye bakanımız, çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirler de altına imza atarız.“

https://tr.sputniknews.com/20211107/ak-partili-ozkandan-asgari-ucret-aciklamasi-ekonomik-sikintilari-kaldiracak-bir-rakam-olacak-1050562462.html

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enflasyon, türk-iş, işçi, asgari ücret, açıklama, zam, vedat bilgin