https://tr.sputniknews.com/20211109/turkiye-insansiz-kara-araclari-icin-seri-uretime-hazirlaniyor-1050633303.html

Türkiye, insansız kara araçları için seri üretime hazırlanıyor

Türkiye, insansız kara araçları için seri üretime hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarının seri üretimine yönelik imzalar atıldı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T18:20+0300

2021-11-09T18:20+0300

2021-11-09T18:25+0300

savunma

türkiye

insansız su altı aracı

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Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin hizmetine sunulacak hafif, orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarının seri üretimine başlıyor.Ağır ve orta sınıf insansız kara aracı seri üretim niyet beyanları FNSS'de düzenlenen 'İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni'nde imzalandı. Törende, hafif, orta ve ağır sınıf insansız kara araçları kabiliyet gösterimi de gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, gelişen, büyüyen ve dünyada adından sıkça söz ettirmeye başlayan Türk savunma sanayisinin insansız sistemler konusunda bir vizyon çizdiğini ve kara araçlarının da bunun bir parçası olduğunu söyledi. Bugünün modern muharebe sahasının yoğun teknoloji ve yapay zeka harp teknikleriyle donatıldığına işaret eden Demir, teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme gösteren insanız kara araçlarının kullanımının gelecek dönemde oluşturacağı faydalara bağlı olarak daha da artacağını vurguladı. Demir, şöyle konuştu:"İnsansız hava araçlarında sağladığımız başarıyla beraber kara, deniz hatta denizaltı araçlarında benzeri bir sistemi ortaya koymak hatta çok rollü insansız araçlara doğru yol almak, robotik sistemlere doğrudan çalışmak gerektiği aşikar. Çoklu operasyonel ihtiyaçları karşılamak ancak bu tür sistemlerin entegrasyonu, beraber çalışabilirliklerinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Eğer yarının gelişmelerini bugünden öngöremezsek yarın harekat alanında karşımıza çıkacak bazı unsurlar bize sürpriz etkisi yapabilir. Bizim amacımız ise tam tersine hasımlarımıza sürpriz etkisi yapacak bazı unsurları sahaya vermektir."

https://tr.sputniknews.com/20211005/yeni-gelistirilen-insansiz-kara-araci-sinir-guvenliginde-rol-almaya-hazirlaniyor-1049539427.html

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