https://tr.sputniknews.com/20211109/turkiye-rusyada-ilan-edilen-calismama-haftasinda-ruslarin-en-populer-tatil-destinasyonu-oldu-1050636873.html

Türkiye, Rusya’da ilan edilen ‘çalışmama haftasında’ Rusların en popüler tatil destinasyonu oldu

Türkiye, Rusya’da ilan edilen ‘çalışmama haftasında’ Rusların en popüler tatil destinasyonu oldu

Rusya’da koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla kasımda ilan edilen ‘çalışmama haftasında’ Türkiye'nin, Ruslar için en popüler tatil destinasyonu haline... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T20:36+0300

2021-11-09T20:36+0300

2021-11-09T20:36+0300

dünya

rus turist

türkiye’de kovid-19 salgını

rusya’da koronavirüs salgını

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Turizm sektörünün temsilcileri, Sputnik’e demecinde Türkiye'nin kasımda ilan edilen ‘çalışmama haftasında’ Ruslar için en popüler tatil destinasyonu haline geldiğini, bu ülkeyi Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Dominik Cumhuriyeti'nin izlediğini belirtti.Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin’in verdiği ön bilgilere göre Türkiye, rezervasyon hacmi açısından birinci, Mısır ise ikinci oldu.Gorin, “Mısır, kasım tatilinde birinci olamadı, zira bu yöne henüz charter uçuşlar düzenlenmiyordu. Bu ülke 9 Kasım'dan sonra, yeni yıl sezonu tamamlanınca birinci olabilir. Şimdilik Türkiye lider konumunda, onu BAE ve Dominik Cumhuriyeti izliyor” diye konuştu.Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen Rusya’daki tatil beldelerinde de büyük hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Gorin, en çok tercih edilen yerlerin Krasnodar bölgesi ve Kırım olduğunu ifade etti. Rus yetkili, “Okul tatili ve izin günleri, uluslararası ve yurtiçi seyahat talebini önemli ölçüde artırdı” vurgusunu yaptı.Tez Tour yetkilileri ise, “Rusya’da geride kalan uzun tatil günlerinin sonuçlarına bakılırsa Tez Tour'un rezervasyonlarının yüzde 50'si Türkiye'den geldi. Uzun tatil uygulanması sayesinde, başlangıçta planladığımızdan 2.5 kat fazla Rusya vatandaşını tatile gönderebildik” açıklamasında bulundu.Mısır'ın yüzde 24'lük rezervasyon hacmiyle ikinci sırada olduğunu, bu ülkeyi yaklaşık yüzde 10 ile BAE izlediğini, yüzde 10'dan az rezervasyonun yapıldığı Kıbrıs’ın dördüncü, Maldivlerin de beşinci sırada olduğunu bildiren şirket, “Genel olarak, tatil döneminde Sri Lanka, Seyşeller, Macaristan, Ermenistan, Küba, Dominik Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkeler tercih edildi” ifadelerini kullandı.Inturist ve ulusal turizm acenteleri ağı OnlineTur.ru üzerinden ise Rusların en çok Mısır’a seyahat ettiği anlaşıldı. OnlineTur.ru yetkilisi İgor Blinov, “Mısır payı yaklaşık yüzde 65. Diğer ülkelerin payı çok daha az. Mısır’ı Maldivler, BAE, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve yüzde 25 payla Türkiye izliyor” açıklamasında bulundu.

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rus turist, türkiye’de kovid-19 salgını, rusya’da koronavirüs salgını