https://tr.sputniknews.com/20211109/ukrayna-saakasviliyi-hastaneye-nakleden-gurcistana-nota-verdi-1050610073.html

Ukrayna, Saakaşvili'yi hastaneye nakleden Gürcistan'a nota verdi

Ukrayna, Saakaşvili'yi hastaneye nakleden Gürcistan'a nota verdi

Ukrayna, 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hapishaneye ait hastaneye nakledilmesi sürecinde... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T08:05+0300

2021-11-09T08:05+0300

2021-11-09T08:03+0300

dünya

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gürcistan

mihail saakaşvili

açlık grevi

hapis

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin 18. hapishaneye ait hastaneye nakli ve Ukrayna'nın konuya ilişkin bilgilendirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi.Saakaşvili'nin gerekli tedaviyi alabilmesi için derhal sivil bir hastaneye nakledilmesi istenen açıklamada, konuya ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanlığına nota gönderildiği ifade edildi.Açıklamada Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçiliğinin Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'ye ilişkin durumu takip etmeye devam edeceği ifade edildi.Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te Gldani semtinde bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledildiği belirtilmişti.Saakaşvili'nin gözaltına alınmasıÜlkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Rustavi kentindeki hapishaneye götürülen Saakaşvili, tutuklandığı günden beri açlık grevini sürdürüyor.Ukrayna vatandaşlığı olan Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

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ukrayna, gürcistan, mihail saakaşvili, açlık grevi, hapis