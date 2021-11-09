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https://tr.sputniknews.com/20211109/ukrayna-saakasviliyi-hastaneye-nakleden-gurcistana-nota-verdi-1050610073.html
Ukrayna, Saakaşvili'yi hastaneye nakleden Gürcistan'a nota verdi
Ukrayna, Saakaşvili'yi hastaneye nakleden Gürcistan'a nota verdi
Ukrayna, 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hapishaneye ait hastaneye nakledilmesi sürecinde... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T08:05+0300
2021-11-09T08:03+0300
dünya
ukrayna
gürcistan
mihail saakaşvili
açlık grevi
hapis
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin 18. hapishaneye ait hastaneye nakli ve Ukrayna'nın konuya ilişkin bilgilendirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi.Saakaşvili'nin gerekli tedaviyi alabilmesi için derhal sivil bir hastaneye nakledilmesi istenen açıklamada, konuya ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanlığına nota gönderildiği ifade edildi.Açıklamada Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçiliğinin Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'ye ilişkin durumu takip etmeye devam edeceği ifade edildi.Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te Gldani semtinde bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledildiği belirtilmişti.Saakaşvili'nin gözaltına alınmasıÜlkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Rustavi kentindeki hapishaneye götürülen Saakaşvili, tutuklandığı günden beri açlık grevini sürdürüyor.Ukrayna vatandaşlığı olan Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
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ukrayna, gürcistan, mihail saakaşvili, açlık grevi, hapis

Ukrayna, Saakaşvili'yi hastaneye nakleden Gürcistan'a nota verdi

08:05 09.11.2021
© AP Photo / Sergei GritsMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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Ukrayna, 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin hapishaneye ait hastaneye nakledilmesi sürecinde bilgilendirilmediği için Gürcistan'a nota gönderdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin 18. hapishaneye ait hastaneye nakli ve Ukrayna'nın konuya ilişkin bilgilendirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi.
Saakaşvili'nin gerekli tedaviyi alabilmesi için derhal sivil bir hastaneye nakledilmesi istenen açıklamada, konuya ilişkin Gürcistan Dışişleri Bakanlığına nota gönderildiği ifade edildi.
Açıklamada Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçiliğinin Ukrayna vatandaşı Saakaşvili'ye ilişkin durumu takip etmeye devam edeceği ifade edildi.
Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te Gldani semtinde bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledildiği belirtilmişti.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Rustavi kentindeki hapishaneye götürülen Saakaşvili, tutuklandığı günden beri açlık grevini sürdürüyor.
Ukrayna vatandaşlığı olan Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
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