https://tr.sputniknews.com/20211109/uzayda-199-gun-kalan-4-astronot-dunyaya-dondu-1050631684.html

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü

Uzay'da 199 gün kalan 4 astronot Dünya'ya döndü

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in 4 astronotunu taşıyan uzay aracı Dragon Endeveaur, Florida kıyılarındaki Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T17:42+0300

2021-11-09T17:42+0300

2021-11-09T17:42+0300

yaşam

spacex

uzay

astronot

dönüş

dünya

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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 'Dragon Endeveaur' uzay aracı 6 aylık görevini tamamladıktan sonra bugün dünyaya döndü.Uzay aracındaki astronotlar Shane Kimbrough, Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Akihiko Hoshide ABD saati ile 14.05'te Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) ayrılarak Florida açıklarına yerel saat ile 22.33'te denize iniş yaptı.Dragon Endeveaur'un uzaydan dünyaya varışı yaklaşık 8 saat sürdü. İlk etapta ISS etrafında dönmeye başlayan uzay aracı, uçuşunun yaklaşık son 1 saatinde dünya atmosferine girdi.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlarını almak için görevlendirilen teknelerin Meksika körfezinde ilerlediğini bildirdi.Astronotlar yörüngede 199 gün geçirdi. SpaceX'in Falcon 9 roketi ile astronotlar, 23 Nisan'da uzaya gönderilmişti.Uzay aracının Dünya'ya dönüşünün 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmesi beklenirken, dönüşü kötü hava koşulları nedeniyle 8 Kasım Pazartesi gününe ertelenmişti.SpaceX'in bir sonraki görevi Crew-3 için uzay aracını 10 Kasım Çarşamba günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211106/spacex-astronotlari-tuvaletleri-bozuldugu-icin-bebek-bezi-kullanacak-1050545027.html

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