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Viyana’daki bir genelevi Kovid-19 aşı merkezine dönüştürdüler
Viyana’daki bir genelevi Kovid-19 aşı merkezine dönüştürdüler
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelev, Kovid-19 aşı merkezine dönüştürüldü. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:24+0300
2021-11-09T16:24+0300
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Viyana’daki bir genelevi Kovid-19 aşı merkezine dönüştürdüler
16:24 09.11.2021 (güncellendi: 16:38 09.11.2021)
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir genelev, Kovid-19 aşı merkezine dönüştürüldü.
Viyana'daki aşı merkezinde hemşire kostümü giyen bir kadın, aşı olmak isteyenleri karşıladı.
Reuters’ın fotoğraf çekimi sırasında Gerhard isimli bir adam aşı oldu.
Aşı olanlara başka bir aşı merkezinde aşı olmuşlar gibi sertifika ve aşı kartı verildiği de açıklandı.