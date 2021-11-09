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Yeni Zelanda'da Kovid-19 tedbirleri halkı sokağa döktü
Yeni Zelanda'da Kovid-19 tedbirleri halkı sokağa döktü
Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki binlerce kişi, korona virüs salgınında alınan tedbirleri ve aşı zorunluluğuna karşı parlamento binası önünde... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:17+0300
2021-11-09T12:19+0300
yeni zelanda
jacinda ardern
kovid-19
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Dünya genelinde birçok ülkede korona virüs salgınında uygulanan tedbirler ve aşı zorunluluğuna karşı tepkiler sürüyor. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da binlerce kişi, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini ve aşı zorunluluğuna karşı sokaklara döküldü. Wellington'ın merkezinden yürüyüşe geçen çoğu maskesiz protestocu, 'Özgürlük' yazılı pankartlar parlamento binasının önünde toplandı. Parlamentonun iki girişi kapatılırken, medyanın 'sahte' ve 'yalancı' olarak nitelendirildiği pankartlar da dikkat çekti. Protestocular, hükümetten zorunlu aşılamayı ve kısıtlamaları kaldırmasını talep ederek slogan attı. Protestoculardan biri, "Bize insan gibi davranın" diye bağırırken, diğeri, "Özgürlük için buradayım. Hükümetin yaptığı şey özgürlük karşıtı" ifadesini kullandı.Parlamento binasında bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün gördüklerimiz Yeni Zelandalıların büyük çoğunluğunu temsil etmiyor" dedi. Başbakan Ardern, Noel tatili öncesinde salgın önlemlerini hafifletmek için artan siyasi baskı ve halk protestolarıyla karşı karşıya. Yaklaşık 3 ay önce şehirde uygulanan karantina önlemlerinin gevşetileceği çarşamba günü Auckland'a seyahat etmeyi planlayan Ardern'in ziyareti sırasında daha fazla protestoyla karşılaşması bekleniyor.
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yeni zelanda, jacinda ardern, kovid-19

Yeni Zelanda'da Kovid-19 tedbirleri halkı sokağa döktü

12:17 09.11.2021 (güncellendi: 12:19 09.11.2021)
© REUTERS / PRAVEEN MENONYeni Zelanda- Protesto
Yeni Zelanda- Protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / PRAVEEN MENON
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Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki binlerce kişi, korona virüs salgınında alınan tedbirleri ve aşı zorunluluğuna karşı parlamento binası önünde toplanarak hükümeti protesto etti.
Dünya genelinde birçok ülkede korona virüs salgınında uygulanan tedbirler ve aşı zorunluluğuna karşı tepkiler sürüyor.
Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da binlerce kişi, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini ve aşı zorunluluğuna karşı sokaklara döküldü.
Wellington'ın merkezinden yürüyüşe geçen çoğu maskesiz protestocu, 'Özgürlük' yazılı pankartlar parlamento binasının önünde toplandı. Parlamentonun iki girişi kapatılırken, medyanın 'sahte' ve 'yalancı' olarak nitelendirildiği pankartlar da dikkat çekti. Protestocular, hükümetten zorunlu aşılamayı ve kısıtlamaları kaldırmasını talep ederek slogan attı.
Protestoculardan biri, "Bize insan gibi davranın" diye bağırırken, diğeri, "Özgürlük için buradayım. Hükümetin yaptığı şey özgürlük karşıtı" ifadesini kullandı.
Parlamento binasında bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün gördüklerimiz Yeni Zelandalıların büyük çoğunluğunu temsil etmiyor" dedi. Başbakan Ardern, Noel tatili öncesinde salgın önlemlerini hafifletmek için artan siyasi baskı ve halk protestolarıyla karşı karşıya. Yaklaşık 3 ay önce şehirde uygulanan karantina önlemlerinin gevşetileceği çarşamba günü Auckland'a seyahat etmeyi planlayan Ardern'in ziyareti sırasında daha fazla protestoyla karşılaşması bekleniyor.
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