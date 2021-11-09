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YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nun ifadesi alınacak
YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nun ifadesi alınacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:27+0300
2021-11-09T16:27+0300
türkiye
ysk
dava
hakaret
ekrem imamoğlu
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İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan İBB Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İmamoğlu mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Avukatı Kemal Polat salonda hazır bulundu.'YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyanı yoktur'Duruşmada söz alan İmamoğlu'nun avukatı Polat, "Müvekkilim yapmış olduğu Belediye Başkanlığı görevi nedeniyle program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı. Mahkemenin uygun görmesi halinde celse arasında gelecek duruşmada veya talimatla savunması alınabilir. Müvekkilimin savunması alındıktan sonra esas hakkında savunma yapacağım. Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda suçun unsurları oluşmadığını düşünüyoruz. Matufiyet şartı oluşmamıştır. YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyanı yoktur. Sanığın yokluğunda beraat kararı verilebileceğinden beraat kararı verilmesini aksi halde savunmasının tespitini talep ederiz" dedi.Mahkeme ara kararında, sanık Ekrem İmamoğlu'nun ifa etmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini dikkate alarak sunduğu mazeret dilekçesinin kabulüne karar verdi. İmamoğlu'nun ifadesinin alınması için duruşma ertelendi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı ve açıklamasında YSK üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu anlatıldı. Söz konusu ifadenin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu belirtildi.İddianamede, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
https://tr.sputniknews.com/20210528/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-ysk-uyelerine-alenen-hakaret-sucu-kapsaminda-iddianame-duzenlendi-1044606319.html
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ysk, dava, hakaret, ekrem imamoğlu

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nun ifadesi alınacak

16:27 09.11.2021
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan İBB Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İmamoğlu mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Avukatı Kemal Polat salonda hazır bulundu.

'YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyanı yoktur'

Duruşmada söz alan İmamoğlu'nun avukatı Polat, "Müvekkilim yapmış olduğu Belediye Başkanlığı görevi nedeniyle program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı. Mahkemenin uygun görmesi halinde celse arasında gelecek duruşmada veya talimatla savunması alınabilir. Müvekkilimin savunması alındıktan sonra esas hakkında savunma yapacağım. Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda suçun unsurları oluşmadığını düşünüyoruz. Matufiyet şartı oluşmamıştır. YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyanı yoktur. Sanığın yokluğunda beraat kararı verilebileceğinden beraat kararı verilmesini aksi halde savunmasının tespitini talep ederiz" dedi.
Mahkeme ara kararında, sanık Ekrem İmamoğlu'nun ifa etmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini dikkate alarak sunduğu mazeret dilekçesinin kabulüne karar verdi. İmamoğlu'nun ifadesinin alınması için duruşma ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı ve açıklamasında YSK üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu anlatıldı. Söz konusu ifadenin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu belirtildi.
İddianamede, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2021
DÜNYA
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame
28 Mayıs, 14:17
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