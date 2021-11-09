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Zaharova, Batı'yı göçmen krizi konusunda sorumluluk almaya çağırdı
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOVPolonya-Belarus göçmen krizi
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOV
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi konusunda sorumluluk almaktan kaçınmayacağını umduklarını söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi hakkında demeç veren Zaharova, "Batı toplululuğunun sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağını umuyoruz. Batı tarafından uzun zamandır propagandası yapılan 'yüksek standartlarda yaşam sadece Batı'da vardır' düşüncesine ilişkin sorumluluğu üstlenmenin vakti geldi" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Zaharova, sınırda yaşananların Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun birtakım destekler alarak yürüttüğü hibrit operasyonmuş gibi davranılmaması gerektiğini, bunun yanlış ve yalan olduğunu vurguladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı. Stoltenberg, NATO olarak Polonya ve bölgedeki diğer NATO müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Zaharova, sınırda yaşananların Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun birtakım destekler alarak yürüttüğü hibrit operasyonmuş gibi davranılmaması gerektiğini, bunun yanlış ve yalan olduğunu vurguladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı. Stoltenberg, NATO olarak Polonya ve bölgedeki diğer NATO müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.