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https://tr.sputniknews.com/20211109/zaharova-batiyi-gocmen-krizi-konusunda-sorumluluk-almaya-cagirdi-1050635179.html
Zaharova, Batı'yı göçmen krizi konusunda sorumluluk almaya çağırdı
Zaharova, Batı'yı göçmen krizi konusunda sorumluluk almaya çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi konusunda sorumluluk almaktan... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T19:39+0300
2021-11-09T19:39+0300
dünya
polonya
belarus
nato
mariya zaharova
jens stoltenberg
göçmen krizi
avrupa birliği
polonya-belarus göçmen krizi
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Rossiya 1 televizyonuna Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi hakkında demeç veren Zaharova, "Batı toplululuğunun sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağını umuyoruz. Batı tarafından uzun zamandır propagandası yapılan 'yüksek standartlarda yaşam sadece Batı'da vardır' düşüncesine ilişkin sorumluluğu üstlenmenin vakti geldi" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Zaharova, sınırda yaşananların Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun birtakım destekler alarak yürüttüğü hibrit operasyonmuş gibi davranılmaması gerektiğini, bunun yanlış ve yalan olduğunu vurguladı.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı. Stoltenberg, NATO olarak Polonya ve bölgedeki diğer NATO müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211109/belarustan-gocmenlerin-girisini-bloke-eden-polonyaya-sinirda-provokasyon-uyarisi--1050623565.html
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polonya, belarus, nato, mariya zaharova, jens stoltenberg, göçmen krizi, avrupa birliği, polonya-belarus göçmen krizi

Zaharova, Batı'yı göçmen krizi konusunda sorumluluk almaya çağırdı

19:39 09.11.2021
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOVPolonya-Belarus göçmen krizi
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi konusunda sorumluluk almaktan kaçınmayacağını umduklarını söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi hakkında demeç veren Zaharova, "Batı toplululuğunun sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağını umuyoruz. Batı tarafından uzun zamandır propagandası yapılan 'yüksek standartlarda yaşam sadece Batı'da vardır' düşüncesine ilişkin sorumluluğu üstlenmenin vakti geldi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Zaharova, sınırda yaşananların Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun birtakım destekler alarak yürüttüğü hibrit operasyonmuş gibi davranılmaması gerektiğini, bunun yanlış ve yalan olduğunu vurguladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı. Stoltenberg, NATO olarak Polonya ve bölgedeki diğer NATO müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.

Polonya- Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
SAVUNMA
Belarus’tan, göçmenlerin girişini bloke eden Polonya’ya ‘sınırda provokasyon’ uyarısı
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