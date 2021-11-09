https://tr.sputniknews.com/20211109/zaharova-batiyi-gocmen-krizi-konusunda-sorumluluk-almaya-cagirdi-1050635179.html

Zaharova, Batı'yı göçmen krizi konusunda sorumluluk almaya çağırdı

Zaharova, Batı'yı göçmen krizi konusunda sorumluluk almaya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi konusunda sorumluluk almaktan... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T19:39+0300

2021-11-09T19:39+0300

2021-11-09T19:39+0300

dünya

polonya

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nato

mariya zaharova

jens stoltenberg

göçmen krizi

avrupa birliği

polonya-belarus göçmen krizi

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Rossiya 1 televizyonuna Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi hakkında demeç veren Zaharova, "Batı toplululuğunun sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacağını umuyoruz. Batı tarafından uzun zamandır propagandası yapılan 'yüksek standartlarda yaşam sadece Batı'da vardır' düşüncesine ilişkin sorumluluğu üstlenmenin vakti geldi" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" şeklindeki açıklamasına yanıt veren Zaharova, sınırda yaşananların Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun birtakım destekler alarak yürüttüğü hibrit operasyonmuş gibi davranılmaması gerektiğini, bunun yanlış ve yalan olduğunu vurguladı.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Belarus'un göçmenleri hibrit taktik olarak kullanması kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı. Stoltenberg, NATO olarak Polonya ve bölgedeki diğer NATO müttefikleriyle dayanışma içinde olduklarını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211109/belarustan-gocmenlerin-girisini-bloke-eden-polonyaya-sinirda-provokasyon-uyarisi--1050623565.html

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polonya, belarus, nato, mariya zaharova, jens stoltenberg, göçmen krizi, avrupa birliği, polonya-belarus göçmen krizi