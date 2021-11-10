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Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı
Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83.yılı dolayısıyla bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyasını... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:04+0300
2021-11-10T18:04+0300
2021-11-10T18:10+0300
türkiye
tbmm
mustafa kemal atatürk
10 kasım
atatürk
sergi
eşya
cumhuriyet müzesi
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фото, tbmm, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, atatürk, sergi, eşya, cumhuriyet müzesi
Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı 18:04 10.11.2021 (güncellendi: 18:10 10.11.2021)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83.yılı dolayısıyla bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyasını ziyaretçilerle buluşturdu.
© AA
İkinci TBMM Binası olarak kullanılan Cumhuriyet Müzesi, Atatürk`ün vefatının 83. yılında, "Atatürk Eşyaları" geçici sergisine ev sahipliği yapıyor.
İkinci TBMM Binası olarak kullanılan Cumhuriyet Müzesi, Atatürk`ün vefatının 83. yılında, "Atatürk Eşyaları" geçici sergisine ev sahipliği yapıyor.
© AA
Atatürk`ün eşyalarından oluşan sergide, son dönemlerinde hastayken kullandığı mendili, sabahlığı, çantası, gözlüğü, pijaması, çay ve fincan takımı, 23 Eylül 1924`te Samsun ziyareti sırasında konakladığı evin sahibine yazdığı teşekkür notu, matarası, zarf açacağı bulunuyor.
Atatürk`ün eşyalarından oluşan sergide, son dönemlerinde hastayken kullandığı mendili, sabahlığı, çantası, gözlüğü, pijaması, çay ve fincan takımı, 23 Eylül 1924`te Samsun ziyareti sırasında konakladığı evin sahibine yazdığı teşekkür notu, matarası, zarf açacağı bulunuyor.
© AA © AA © AA © AA © AA © AA