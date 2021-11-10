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https://tr.sputniknews.com/20211110/ab-mahkemesi-googlein-242-milyar-avroluk-cezasini-onadi-1050660706.html
AB mahkemesi Google'ın 2.42 milyar euro'luk cezasını onadı
AB mahkemesi Google'ın 2.42 milyar euro'luk cezasını onadı
Avrupa Birliği mahkemesi, teknoloji firması Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T14:11+0300
2021-11-10T14:18+0300
dünya
google
avrupa adalet divanı
ab komisyonu
android
ceza
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Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.Kararda, "Genel Mahkeme, Google'a verilen 2.42 milyar euro'luk cezayı onadı" ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.Ceza hakkındaAB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2.42 milyar euro'luk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.AB'nin Google'a cezalarıAB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.34 milyar euro para cezası vermişti.Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da 'reklam hizmeti' AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.49 milyar euro para cezası uygulamıştı.AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar euro üzerinde ceza kesmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211108/rusyada-yasak-icerigi-kaldirmayan-google-ve-telegrama-6-milyon-ruble-ceza-1050597450.html
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google, avrupa adalet divanı, ab komisyonu, android, ceza

AB mahkemesi Google'ın 2.42 milyar euro'luk cezasını onadı

14:11 10.11.2021 (güncellendi: 14:18 10.11.2021)
© AFP 2021 / MICHAEL M. SANTIAGOGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / MICHAEL M. SANTIAGO
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Avrupa Birliği mahkemesi, teknoloji firması Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2.42 milyar Euro'luk para cezasını onadı.
Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.
Kararda, "Genel Mahkeme, Google'a verilen 2.42 milyar euro'luk cezayı onadı" ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

Ceza hakkında

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2.42 milyar euro'luk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.
Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.
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AB'nin Google'a cezaları

AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.34 milyar euro para cezası vermişti.
Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da 'reklam hizmeti' AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.49 milyar euro para cezası uygulamıştı.
AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar euro üzerinde ceza kesmişti.
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