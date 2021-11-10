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https://tr.sputniknews.com/20211110/abd-tacikistandaki-afgan-pilotlari-tahliye-ediyor-1050650915.html
ABD, Tacikistan’daki Afgan pilotları tahliye ediyor
ABD, Tacikistan’daki Afgan pilotları tahliye ediyor
ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinde Afgan hükümeti ve ordusunun dağılmasıyla Tacikistan’a kaçan Afgan pilotların ABD’ye tahliyesi için çalışma yürütüldüğü... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T10:35+0300
2021-11-10T10:36+0300
dünya
abd
irak
tacikistan
pilot
mustafa el-kazımi
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, basın toplantısında, “Tacikistan’da Afgan pilotlar dahil 191 Afgan göçmen var ve oradaki büyükelçiliğimiz bunların tahliyelerini hızlandırmak üzere çalışma yapıyor. Çok yakın zamanda Tacikistan’dan ayrılacaklar ancak tam olarak elimizde takvim yok” açıklamasında bulundu. Kirby, pilotların kaçarken Tacikistan’a götürdüğü, ABD tarafından Afgan ordusuna sağlanan uçaklarla ilgili herhangi bir detay vermedi. 'Irak Başbakanı'nda saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz'Irak Başbakanı Mustafa el Kazimi’nin Bağdat’taki evine yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı konusundaki soruları değerlendiren Kirby, “Şu anda saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz” dedi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin İran destekli Şii milislerin bu saldırıyı düzenlediğine yönelik açıklamalarını hatırlatılması üzerine, Kirby, “Bu tür saldırıları bu milis gruplarından daha önce de gördük. Bu saldırı da aynı modelle uyumlu ama bugün spesifik olarak saldırıyı birilerine atfedecek durumda değilim” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kazimi-evime-saldiri-duzenleyenlerin-kim-oldugunu-biliyoruz-1050568596.html
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abd, irak, tacikistan, pilot, mustafa el-kazımi

ABD, Tacikistan’daki Afgan pilotları tahliye ediyor

10:35 10.11.2021 (güncellendi: 10:36 10.11.2021)
© AFP 2021 / Getty Images / Alex WongJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Alex Wong
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ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinde Afgan hükümeti ve ordusunun dağılmasıyla Tacikistan’a kaçan Afgan pilotların ABD’ye tahliyesi için çalışma yürütüldüğü açıklandı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, basın toplantısında, “Tacikistan’da Afgan pilotlar dahil 191 Afgan göçmen var ve oradaki büyükelçiliğimiz bunların tahliyelerini hızlandırmak üzere çalışma yapıyor. Çok yakın zamanda Tacikistan’dan ayrılacaklar ancak tam olarak elimizde takvim yok” açıklamasında bulundu.
Kirby, pilotların kaçarken Tacikistan’a götürdüğü, ABD tarafından Afgan ordusuna sağlanan uçaklarla ilgili herhangi bir detay vermedi.

'Irak Başbakanı'nda saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz'

Irak Başbakanı Mustafa el Kazimi’nin Bağdat’taki evine yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı konusundaki soruları değerlendiren Kirby, “Şu anda saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz” dedi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin İran destekli Şii milislerin bu saldırıyı düzenlediğine yönelik açıklamalarını hatırlatılması üzerine, Kirby, “Bu tür saldırıları bu milis gruplarından daha önce de gördük. Bu saldırı da aynı modelle uyumlu ama bugün spesifik olarak saldırıyı birilerine atfedecek durumda değilim” diye konuştu.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi evine düzenlenen silahlı insanız hava aracı (SİHA) saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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