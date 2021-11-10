https://tr.sputniknews.com/20211110/acik-ogretim-sinavlarinda-gorevli-personele-zam-1050672025.html

Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam

Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam

Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldığı bildirildi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T18:45+0300

2021-11-10T18:45+0300

2021-11-10T18:45+0300

türkiye

memur

personel

zam

görevli

açık öğretim fakültesi

açık öğretim

açıköğretim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104218/06/1042180653_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_30c892103782e37eea1c5c33440b84b3.jpg

Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldı. Salon başkanlarının 120 lira olan ücretleri zamla birlikte 200 liraya çıkarıldı.Gözetmenlerin 100 lira olan ücreti ise 170 lira oldu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

memur, personel, zam, görevli, açık öğretim fakültesi, açık öğretim, açıköğretim