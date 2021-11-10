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Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam
Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam
Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldığı bildirildi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:45+0300
2021-11-10T18:45+0300
2021-11-10T18:45+0300
türkiye
memur
personel
zam
görevli
açık öğretim fakültesi
açık öğretim
açıköğretim
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Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldı. Salon başkanlarının 120 lira olan ücretleri zamla birlikte 200 liraya çıkarıldı.Gözetmenlerin 100 lira olan ücreti ise 170 lira oldu.
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memur, personel, zam, görevli, açık öğretim fakültesi, açık öğretim, açıköğretim
Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam
Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldığı bildirildi.
Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınavlarında görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin ücretlerine zam yapıldı.
Salon başkanlarının 120 lira olan ücretleri zamla birlikte 200 liraya çıkarıldı.
Gözetmenlerin 100 lira olan ücreti ise 170 lira oldu.