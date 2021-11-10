https://tr.sputniknews.com/20211110/afad-malatyada-coken-bina-enkazindan-13-vatandasimiza-yarali-olarak-ulasilmistir-1050641484.html

AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır

AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

malatya

afad

bina

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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211109/malatyada-coken-bina-ile-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1050640890.html

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malatya, afad, bina