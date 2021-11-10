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AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır
AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211109/malatyada-coken-bina-ile-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1050640890.html
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malatya, afad, bina

AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır

00:41 10.11.2021
© İHA / AFADMalatya'da çöken bina
Malatya'da çöken bina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA / AFAD
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı.
AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir” denildi.
Malatya’da çöken 2 katlı binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen işyeri sahibi H.D., taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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