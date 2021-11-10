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https://tr.sputniknews.com/20211110/ak-partili-camlidan-anitkabir-paylasimi-keske-bir-kosesinde-de-mescid-olsaydi-1050652289.html
AK Partili Çamlı'dan Anıtkabir paylaşımı: Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı
AK Partili Çamlı'dan Anıtkabir paylaşımı: Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı
AK Partili vekil Çamlı, 10 Kasım'da yaptığı paylaşımda 'Anıtkabir'de mescit olması gerektiğini' savundu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T11:08+0300
2021-11-10T11:08+0300
2021-11-10T11:06+0300
türkiye
ahmet hamdi çamlı
10 kasım
anıtkabir
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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 10 Kasım'da Anıtkabir'in fotoğrafını paylaşarak "Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı" ifadelerini kullandı.
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ahmet hamdi çamlı, 10 kasım, anıtkabir
AK Partili Çamlı'dan Anıtkabir paylaşımı: Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı
AK Partili vekil Çamlı, 10 Kasım'da yaptığı paylaşımda 'Anıtkabir'de mescit olması gerektiğini' savundu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 10 Kasım'da Anıtkabir'in fotoğrafını paylaşarak "Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı" ifadelerini kullandı.