https://tr.sputniknews.com/20211110/akaryakitta-kacakciligi-engelleyecek-sistem-kurulacak-1050655680.html

Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak

Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, akaryakıtı, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T12:30+0300

2021-11-10T12:30+0300

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ekonomi

akaryakıt

kaçakçılık

satış

ticaret bakanlığı

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Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, risk analizine uygun, toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurularak, ilgili kurumların kullanımına açılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu' oluşturulmuştu.Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ilişkin 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı' da hazırlandı. AA muhabirinin bu plandan yaptığı derlemeye göre, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ve e-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura) verileriyle karşılaştırılabilir ve risk analizine uygun toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurulacak. Bu sistem, çeşitli kurumların kullanımına açılacak.

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akaryakıt, kaçakçılık, satış, ticaret bakanlığı