Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211110/akaryakitta-kacakciligi-engelleyecek-sistem-kurulacak-1050655680.html
Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak
Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, akaryakıtı, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:30+0300
2021-11-10T12:28+0300
ekonomi
akaryakıt
kaçakçılık
satış
ticaret bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049809712_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4bb6b0e9e94978ffcc0aa9938fe6eb33.jpg
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, risk analizine uygun, toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurularak, ilgili kurumların kullanımına açılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu' oluşturulmuştu.Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ilişkin 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı' da hazırlandı. AA muhabirinin bu plandan yaptığı derlemeye göre, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ve e-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura) verileriyle karşılaştırılabilir ve risk analizine uygun toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurulacak. Bu sistem, çeşitli kurumların kullanımına açılacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049809712_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_37c754b163db1e2e5222aded63e558ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akaryakıt, kaçakçılık, satış, ticaret bakanlığı

Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak

12:30 10.11.2021
© AAAkaryakıt - pompa
Akaryakıt - pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
Abone ol
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, akaryakıtı, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek sistem kurulacak.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, risk analizine uygun, toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurularak, ilgili kurumların kullanımına açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu' oluşturulmuştu.
Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ilişkin 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı' da hazırlandı. AA muhabirinin bu plandan yaptığı derlemeye göre, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ve e-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura) verileriyle karşılaştırılabilir ve risk analizine uygun toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurulacak. Bu sistem, çeşitli kurumların kullanımına açılacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:00Anıtkabir'e ziyaretçi akını
13:52CHP'li Akın: Faturalardaki KDV de kış boyunca kaldırılsın
13:51Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade
13:46Bella Hadid ağladığı fotoğrafları paylaştı: Son yıllarda her gün böyleyim, sosyal medya gerçek değil
13:44Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi
13:44Kremlin: Polonya’nın Rusya’yı Belarus'la sınırındaki kriz nedeniyle suçlaması kabul edilemez
13:38Sırbistan'da hükümet, Mladic'in duvar resmini korumaya aldı
13:35Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı
13:30Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere 'nöbet' talimatı
13:28Hastane 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandı, yetkililer özür diledi
13:15Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı
13:09Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi
13:04Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı
13:04Yunus Emre Enstitüsü Türk filmlerini Moskova’ya götürüyor
13:00Belarus, Polonya sınırında darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu
13:00Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu
12:59Keban Barajı'nda görüldü: Eti 500 liraya, havyarı ise 20 milyon liraya kadar alıcı buluyor
12:44İstanbul Eczacı Odası: 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz
12:44Bu bıçakları yapan ustanın gözleri bozuldu: 1.5 santimlik minik bıçaklarıyla Guinness'e aday
12:43Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı