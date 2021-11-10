https://tr.sputniknews.com/20211110/almanyada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-salginin-baslangicindan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1050662206.html
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan Almanya Daimi Aşı Komisyonu'ndan yapılan... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T14:40+0300
2021-11-10T14:40+0300
2021-11-10T14:40+0300
koronavirüs
almanya
robert koch enstitüsü
biontech
türkiye’de kovid-19 salgını
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Almanya Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 39 bin 676 vaka tespit edilirken bugüne kadarki ‘en yüksek günlük vaka sayısı’ kayıtlara geçti.Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 milyon 844 bin 54'e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 331 bin 200'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.Son 24 saatte 236 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 96 bin 963'e çıktı.Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 232 olarak belirlendi.Öte yandan Almanya Daimi Aşı Komisyonu'ndan (STIKO) yapılan açıklamada, 30 yaşın altındakilere Pfizer-Biontech aşısı olmaları tavsiye edildi.Açıklamada, yapılan analizlerin Pfizer-Biontech aşısının genç insanlarda Moderna aşısına göre daha az sayıda kalp iltihabına yol açtığını gösterdiği ifade edildi.Almanya'da nüfusun yüzde 67.2'sine tekabül eden 55.9 milyon kişinin tam aşılandığı kaydedildi.16 federal eyalet arasında en düşük aşılama oranlarına sahip Saksonya ve Thüringen'in doğu bölgelerinde, son haftalarda yeni vakalar keskin bir şekilde arttı.Saksonya, 2G kuralını uygulayan ilk eyalet olduAlmanya'daki Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı ve sağlık uzmanı olan Karl Lauterbach, aşısızlar için yeni kısıtlamalar içerebilecek daha katı önlemler için çağrıda bulundu.Lauterbach, Alman medyasına yaptığı açıklamada, tüm eyaletlerde '2G' (aşı veya iyileşme) kuralının uygulanması gerektiğini ve yalnızca aşılanmış ve iyileşmiş kişilerin kapalı kamusal alanlara erişmesine izin verildiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211029/fda-pfizer-biontechin-5-11-yas-araligina-uygulanmasini-onayladi-1050314926.html
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almanya, robert koch enstitüsü, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan Almanya Daimi Aşı Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 30 yaşın altındakilere Pfizer-Biontech aşısı olmaları tavsiye edildi.
Almanya Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 39 bin 676 vaka tespit edilirken bugüne kadarki ‘en yüksek günlük vaka sayısı’ kayıtlara geçti.
Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 milyon 844 bin 54'e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 331 bin 200'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.
Son 24 saatte 236 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 96 bin 963'e çıktı.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 232 olarak belirlendi.
Öte yandan Almanya Daimi Aşı Komisyonu'ndan (STIKO) yapılan açıklamada, 30 yaşın altındakilere Pfizer-Biontech aşısı olmaları tavsiye edildi.
Açıklamada, yapılan analizlerin Pfizer-Biontech aşısının genç insanlarda Moderna aşısına göre daha az sayıda kalp iltihabına yol açtığını gösterdiği ifade edildi.
Almanya'da nüfusun yüzde 67.2'sine tekabül eden 55.9 milyon kişinin tam aşılandığı kaydedildi.
16 federal eyalet arasında en düşük aşılama oranlarına sahip Saksonya ve Thüringen'in doğu bölgelerinde, son haftalarda yeni vakalar keskin bir şekilde arttı.
Saksonya, 2G kuralını uygulayan ilk eyalet oldu
Almanya'daki Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı ve sağlık uzmanı olan Karl Lauterbach, aşısızlar için yeni kısıtlamalar içerebilecek daha katı önlemler için çağrıda bulundu.
Lauterbach, Alman medyasına yaptığı açıklamada, tüm eyaletlerde '2G' (aşı veya iyileşme) kuralının uygulanması gerektiğini ve yalnızca aşılanmış ve iyileşmiş kişilerin kapalı kamusal alanlara erişmesine izin verildiğini söyledi.