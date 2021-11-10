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Almanya’nın Bavyera eyaleti OHAL ilan etti
Almanya’nın Bavyera eyaleti OHAL ilan etti
Almanya’nın Bavyera eyaleti Kovid-19 salgınında artan vaka sayısını kontrol altına almak için olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:50+0300
2021-11-10T18:50+0300
koronavirüs
almanya
bavyera
ohal
önlem
salgın
kovid-19
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında eyalet düzeyinde OHAL ilan edildi.Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder yaptığı açıklamada, eyalet genelinde OHAL ilanı edildiğini duyurarak, bazı meslekler için zorunlu aşılama yapılması için çağrıda bulundu.“Koronavirüs salgınının yükselişi endişe verici bir hal aldı” ifadelerini kullanan Söder, 11 Kasım'dan itibaren salgını kontrol altına alabilmek için tüm otorite, kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde çalışacağını aktardı.Sağlık otoriteleri, Bavyera’da salgının hızla yayıldığını ve 7 günlük insidans değerinin her gün yeni zirvelere ulaştığını belirterek, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 hastalarının artmaya devam ettiğini ve bazı hastanelerde kapasitelerin dolduğunu açıkladı.Öte yandan Bavyera'da Kovid-19 nedeniyle en son geçtiğimiz sene 9 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti.
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almanya, bavyera, ohal, önlem, salgın, kovid-19

Almanya’nın Bavyera eyaleti OHAL ilan etti

18:50 10.11.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHAlmanya koronavirüs
Almanya koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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Almanya’nın Bavyera eyaleti Kovid-19 salgınında artan vaka sayısını kontrol altına almak için olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında eyalet düzeyinde OHAL ilan edildi.
Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder yaptığı açıklamada, eyalet genelinde OHAL ilanı edildiğini duyurarak, bazı meslekler için zorunlu aşılama yapılması için çağrıda bulundu.
“Koronavirüs salgınının yükselişi endişe verici bir hal aldı” ifadelerini kullanan Söder, 11 Kasım'dan itibaren salgını kontrol altına alabilmek için tüm otorite, kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde çalışacağını aktardı.
Sağlık otoriteleri, Bavyera’da salgının hızla yayıldığını ve 7 günlük insidans değerinin her gün yeni zirvelere ulaştığını belirterek, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 hastalarının artmaya devam ettiğini ve bazı hastanelerde kapasitelerin dolduğunu açıkladı.
Öte yandan Bavyera'da Kovid-19 nedeniyle en son geçtiğimiz sene 9 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti.
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