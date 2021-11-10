Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 578, çeyrek 945 TL

Dün 573 lirayla tarihi zirvesini gören ve kapanışı da bu seviyeden yapan gram altın, güne 571 lira seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde yükselişe geçen altın 578 liraya kadar çıktıktan sonra 576 liraya çekildi.Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından 942 lira seviyesine çekildi. Çeyrek dün günü 937 liradan kapatmıştı.Ons altın 1824 dolar seviyesinden güne başlarken, dün günü 1831 dolar seviyesinden kapatmıştı.
Altın fiyatları güne hafif kayıpla başlamasına karşın, hafta başındaki kazanımlarını koruyarak öğle saatlerinde tarihi zirvelerini gördü. Gram altın 578 lirayla, çeyrek altın ise 945 lirayla rekor kırdı.
Dün 573 lirayla tarihi zirvesini gören ve kapanışı da bu seviyeden yapan gram altın, güne 571 lira seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde yükselişe geçen altın 578 liraya kadar çıktıktan sonra 576 liraya çekildi.
Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından 942 lira seviyesine çekildi. Çeyrek dün günü 937 liradan kapatmıştı.
Ons altın 1824 dolar seviyesinden güne başlarken, dün günü 1831 dolar seviyesinden kapatmıştı.