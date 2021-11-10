Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211110/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-gram-578-ceyrek-945-tl-1050665737.html
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 578, çeyrek 945 TL
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 578, çeyrek 945 TL
Altın fiyatları güne hafif kayıpla başlamasına karşın, hafta başındaki kazanımlarını koruyarak öğle saatlerinde tarihi zirvelerini gördü. Gram altın 578... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:13+0300
2021-11-10T16:31+0300
ekonomi
altın
gram altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1042672716_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a4a9bd5c34fe0981004f235711f149e3.jpg
Dün 573 lirayla tarihi zirvesini gören ve kapanışı da bu seviyeden yapan gram altın, güne 571 lira seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde yükselişe geçen altın 578 liraya kadar çıktıktan sonra 576 liraya çekildi.Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından 942 lira seviyesine çekildi. Çeyrek dün günü 937 liradan kapatmıştı.Ons altın 1824 dolar seviyesinden güne başlarken, dün günü 1831 dolar seviyesinden kapatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/gram-altinda-tarihi-zirve-572-tl-1050630319.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1042672716_166:0:915:562_1920x0_80_0_0_4ef0483326481c749ecbeb9be376740f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın, gram altın, çeyrek altın

Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 578, çeyrek 945 TL

16:13 10.11.2021 (güncellendi: 16:31 10.11.2021)
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
Abone ol
Altın fiyatları güne hafif kayıpla başlamasına karşın, hafta başındaki kazanımlarını koruyarak öğle saatlerinde tarihi zirvelerini gördü. Gram altın 578 lirayla, çeyrek altın ise 945 lirayla rekor kırdı.
Dün 573 lirayla tarihi zirvesini gören ve kapanışı da bu seviyeden yapan gram altın, güne 571 lira seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde yükselişe geçen altın 578 liraya kadar çıktıktan sonra 576 liraya çekildi.
Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından 942 lira seviyesine çekildi. Çeyrek dün günü 937 liradan kapatmıştı.
Ons altın 1824 dolar seviyesinden güne başlarken, dün günü 1831 dolar seviyesinden kapatmıştı.
İmitasyon altın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
EKONOMİ
Gram altından tarihi zirve: 572 TL
Dün, 17:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:11Binance'tan Fransa'ya 100 milyon euro yatırım
17:06Rusya sınırı yakınında ABD keşif uçağı tespit edildi
17:04Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak
17:02Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa replikası 210 bin euroya satıldı
16:55Gamaleya Merkezi, Kovid-19'un tedavisi için antikora dayalı ilaç geliştiriyor
16:52Araştırma: İnsan ile muz DNA’sı yüzde 41 benzerlik gösteriyor
16:45People dergisine göre bu yılın 'yaşayan en seksi erkeği' Paul Rudd
16:44Dolarda yeni zirve: 9.86
16:41Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde başkan ve sporcular kavga etti
16:26Japonya'da 1 dakikalık gecikme için maaşından yarım dolar kesilen makinistten dev tazminat davası
16:26İYİ Parti lideri Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
16:19Euronews, Atatürk haberiyle ilgili özür metni yayınladı
16:18Ataşehir'de bir kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
16:18iPhone'da dijital miras güncellemesi: Seçilen kişi vefat eden kişiye ait verilere erişebilecek
16:13Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram 578, çeyrek 945 TL
16:05Lavrov: Göçmen krizine diyalog yoluyla çözüm bulunmalı
16:04Polonya Başbakanı: Belarus'un göçmenleri sınırlarımıza göndermesi devlet terörüdür
16:02Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı
15:5530 kiloluk lahana yetiştirdi
15:55Elazığ'da tutuklanan Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum tahliye edildi