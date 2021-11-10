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Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Anıtkabir'e ziyaretçi akını
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye, cumhuriyet, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, anıtkabir, türk bayrağı, фото

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

14:00 10.11.2021
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.
© AA

Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Türkiye&#x27;nin dört bir yanından gelenler, Atatürk&#x27;ün kabrini ziyaret etti. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA

Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

© AA

Ziyaretçiler ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Ziyaretçiler ellerinde Türk bayrakları taşıdı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA

Ziyaretçiler ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

© DHAZiyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçti.
Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçti. - Sputnik Türkiye
3/8
© DHA
Ziyaretçiler Atatürk'ün mozolesine çıkmadan önce 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol'dan geçti.
© DHAAnıtkabir'in ziyaretçileri arasında bebekler de vardı.
Anıtkabir'in ziyaretçileri arasında bebekler de vardı. - Sputnik Türkiye
4/8
© DHA
Anıtkabir'in ziyaretçileri arasında bebekler de vardı.
© DHA

Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.

Anıtkabir&#x27;deki hoparlörlerden Atatürk&#x27;ün 10&#x27;uncu Yıl Nutku&#x27;nun ses kaydı verildi. - Sputnik Türkiye
5/8
© DHA

Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.

© DHAKırmızı beyaz giyinen ve Türk bayrakları taşıyan ziyaretçiler bol bol da fotoğraf çektirdi.
Kırmızı beyaz giyinen ve Türk bayrakları taşıyan ziyaretçiler bol bol da fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
6/8
© DHA
Kırmızı beyaz giyinen ve Türk bayrakları taşıyan ziyaretçiler bol bol da fotoğraf çektirdi.
© AATürkiye'nin birçok farklı şehrinden gelenler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu.
Türkiye'nin birçok farklı şehrinden gelenler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA
Türkiye'nin birçok farklı şehrinden gelenler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu.
© AAAnıtkabir, bugün saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.
Anıtkabir, bugün saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA
Anıtkabir, bugün saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.
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