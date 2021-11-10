https://tr.sputniknews.com/20211110/anne-kedi-miyavlayarak-sikisan-yavrusunu-fark-ettirdi-1050657945.html

Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi

Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi

Yayınlanma: 09.11.2021- 20:03 / Son Güncelleme: 10.11.2021 - 00:34 Muğla'nın Bodrum ilçesinde tabela ile duvar arasında sıkışan yavru kedi, anne kedinin... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

muğla

kedi

bodrum

kurtarma operasyonu

yavru kedi

itfaiye

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki, bir marketin tabelasıyla duvarı arasına yavru bir kedi sıkıştı. Alışveriş yapan vatandaşlar ve market çalışanları yavru kedinin annesinin çok fazla miyavladığını fark etti. Tabelanın etrafında dönerek yardım için miyavlayan kedinin yanına giden vatandaşlar tabela ile duvar arasında sıkışmış halde duran yavru kediyi gördü.Kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan vatandaşlar ve esnaf bir türlü yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Esnaf itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri marketin önüne gelerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Anne kedi ise yavrusunun çıkarılmasını market önünde izledi. Yavru kedi annesine saatler sonra kavuşurken beraber bölgeden uzaklaşıp gittiler.

muğla

bodrum

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muğla, kedi, bodrum, kurtarma operasyonu, yavru kedi, itfaiye