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Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi
Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi
Yayınlanma: 09.11.2021- 20:03 / Son Güncelleme: 10.11.2021 - 00:34 Muğla'nın Bodrum ilçesinde tabela ile duvar arasında sıkışan yavru kedi, anne kedinin... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
muğla
kedi
bodrum
kurtarma operasyonu
yavru kedi
itfaiye
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki, bir marketin tabelasıyla duvarı arasına yavru bir kedi sıkıştı. Alışveriş yapan vatandaşlar ve market çalışanları yavru kedinin annesinin çok fazla miyavladığını fark etti. Tabelanın etrafında dönerek yardım için miyavlayan kedinin yanına giden vatandaşlar tabela ile duvar arasında sıkışmış halde duran yavru kediyi gördü.Kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan vatandaşlar ve esnaf bir türlü yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Esnaf itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri marketin önüne gelerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Anne kedi ise yavrusunun çıkarılmasını market önünde izledi. Yavru kedi annesine saatler sonra kavuşurken beraber bölgeden uzaklaşıp gittiler.
muğla
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muğla, kedi, bodrum, kurtarma operasyonu, yavru kedi, itfaiye

Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi

13:09 10.11.2021
© İHAAnne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi
Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA
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Yayınlanma: 09.11.2021- 20:03 / Son Güncelleme: 10.11.2021 - 00:34 Muğla'nın Bodrum ilçesinde tabela ile duvar arasında sıkışan yavru kedi, anne kedinin miyavlaması sayesinde fark edildi. İtfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki, bir marketin tabelasıyla duvarı arasına yavru bir kedi sıkıştı.
Alışveriş yapan vatandaşlar ve market çalışanları yavru kedinin annesinin çok fazla miyavladığını fark etti. Tabelanın etrafında dönerek yardım için miyavlayan kedinin yanına giden vatandaşlar tabela ile duvar arasında sıkışmış halde duran yavru kediyi gördü.
Kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan vatandaşlar ve esnaf bir türlü yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. Esnaf itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri marketin önüne gelerek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Anne kedi ise yavrusunun çıkarılmasını market önünde izledi. Yavru kedi annesine saatler sonra kavuşurken beraber bölgeden uzaklaşıp gittiler.
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